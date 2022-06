Sessão da Tarde: A história real por trás de ‘O Grande Milagre’

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta sexta-feira (3) o filme “O Grande Milagre″, lançado em 2012. O longa é estrelado por Drew Barrymore (”Como se Fosse a Primeira Vez”) e John Krasinski (”Um Lugar Silencioso”).

O filme retrata uma campanha promovida por Adam Carlson, um jornalista que mora em uma pequena cidade do Alasca, e sua ex-namorada, Rachel Kramer, uma voluntária do Greenpeace. Eles estão fazendo de tudo para salvar uma família de baleias presas pela rápida formação de gelo no Círculo Polar Ártico.

Apesar do clima de comédia, o longa foi inspirado em uma história real. Ele retrata a história da ativista Cindy Lowry, que foi a principal motivadora do resgate de baleias cinzentas presas no gelo na costa de Barrow, no Alasca, em setembro de 1988.

“Passei dias fazendo milhões de ligações para fazer as coisas acontecerem”, relembrou Lowry, em uma entrevista ao portal geek Hey Guys na época do lançamento do filme.

“Foi muito doloroso, porque havia dois buracos: um era um pouco maior que o outro, mas mesmo no buraco maior apenas duas das três baleias podiam subir e respirar ao mesmo tempo. Esse era definitivamente um daqueles momentos em que você desejava ser o Superman e poder simplesmente entrar e tirá-las de lá”, contou a ativista.

Foram semanas tentando ajudar as baleias. A equipe de resgate deixava um pequeno holofote nos buracos abertos, para que as baleias soubessem para onde ir.

Sem ajuda da Guarda Costeira dos EUA, os ativistas começaram a pedir ajuda para a União Soviética - mesmo com os dois países em conflito político e econômico.

No fim, o grupo conseguiu conduzir as baleias até mar aberto. Eles não chegaram a ver o exato momento em que as baleias partiram: após chegar próximo ao ponto em que os animais estariam a salvo, eles o deixaram livres e retornaram no dia seguinte. As baleias haviam partido em paz.

Leia também: Sessão da Tarde: Atores de ‘Recém-Casados’ namoravam também na vida real