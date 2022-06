Preta Gil ganha elogios nas redes sociais ao postar vídeo de biquíni

A cantora Preta Gil ganhou uma série de elogios nas redes sociais ao compartilhar na última quinta-feira (2) um vídeo em que aparece de biquíni.

Nas imagens, feitas por Jeff OHH e Geovane Peixoto, Preta aparece curtindo o Rio São Francisco, na Bahia. Para acompanhar os registros, a famosa, de 47 anos, escolheu a música “Bumbum de Ouro”, de Gloria Groove.

“Quando coloquei meu body [corpo, na tradução para o português] pra jogo no Rio São Francisco com a maravilhosa Carla Rocha”, escreveu a famosa.

Nos comentários, fãs e amigos deixaram mensagens calorosas. “Delícia”, disse Ivete Sangalo. “Tomeeee”, publicou Pabllo Vittar. “Maravilhosa”, “Uauuuu” e “Que delícia” também ficaram entre os elogios à artista, além de muitos emojis de palmas e corações.

Homenagem à madrasta

Ainda na última quinta-feira, Preta Gil postou uma homenagem a sua madrasta, Flora Gil, que fez aniversário.

“Hoje é o dia da @floragil_, ela que sempre foi mãe de todos nós, além de ser minha grande amiga e madrinha do meu filho @franciscogil e da minha neta Sol de Maria!!! E o que eu posso desejar? Que nossa família siga sempre unida e abençoada, rodeada pelos seus cuidados, carinho e amor!!! Eu te amo e te admiro, minha Mamis!!! Amo ter você comigo!!! Saúde, saúde e saúde!!!”, escreveu a cantora.

No vídeo compartilhado em perfil do Instagram, Preta Gil reuniu memórias das duas e de mais integrantes da família. A postagem contou ainda com trilha sonora de Gilberto Gil.

“Que sorte a minha ter você por perto”, respondeu Flora nos comentários.

