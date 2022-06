Personagem de Gabriel Sater encarna o diabo em ‘Pantanal’ e vira meme na web

No capítulo desta quinta-feira (02), Trindade, personagem de Gabriel Sater no remake da novela “Pantanal”, encarnou o diabo e acabou deixando Jove (Jesuíta Barbosa) assustado e os fãs empolgados.

Na cena, Trindade estava dando um conselho aos peões e para o filho de José Leôncio (Marcos Palmeira) para desistirem de seguir com a comitiva e voltar para casa, quando deu mais gás aos boatos de que era capaz de conversar com o diabo.

A conversa começa quando José Lucas (Irandhir Santos) afirma que a chuva será passageira. Neste momento, o personagem de Gabriel Sater diz que será uma chuva forte, mas Jove concorda com o irmão ao observar que o céu está limpo. Neste momento, o peão diz: “Aqui, a gente devia voltar”, dispara Trindade, que é contrariado por Jove.

Gabriel Sater como Trindade, no remake da novela "Pantanal", da Globo (Reprodução/Globo)

O clima entre os personagens de “Pantanal” esquenta e Trindade começa a encarnar o diabo e manda um recado direto: “Você não vai gostar de onde esse caminho vai te levar”. Porém, mesmo assustado, Jove não recua e afirma que não vai voltar para a fazenda de José Leôncio com “o rabo entre as pernas”.

Com um sorriso assustador, o misterioso Trindade diz que não o recado não está sendo dado por ele e José Lucas entende: “E o que ele está dizendo, Trindade?”, pergunta o filho mais velho de Leôncio.

Com uma nova feição, o peão dá o recado do diabo: “Que vem chuva das grandes de lá. Aquidauana está bufando de água, as pessoas estão largando suas casas tudo pra trás, até os cachorros estão nadando naquela água vermelha, as galinhas em cima dos telhados das casas e as criancinhas brincando na enxurrada achando que não tem perigo nenhum”.

Jove “Trindade, para com isso”

Trindade “Aqui não é o Trindade não”



Me arrepiei toda com essa cena 🫣 #Pantanal #Pantanar pic.twitter.com/EwgTX1dMS4 — Se Liga en! 🐆 (@seligabraziltv) June 3, 2022

Insistente em continuar com a comitiva, Jove leva o recado na brincadeira e o peão mantém sua palavra e contraria o filho de Madeleine (Karina Teles): “O único que está de brincadeira aqui é o senhor. Aqui não é Trindade falando”, dispara o peão. Por fim, José Lucas conclui que o diabo tomou conta do corpo do amigo.

A cena foi um dos momentos mais marcantes de “Pantanal” e ganhou muitos memes nas redes sociais. Confira!

CRAMULHÃO INCORPOROU NO TRINDADE QUE COISA MARAVILHOSA kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk #PANTANAL pic.twitter.com/OaFfnWna5F — Babi (@babi) June 3, 2022

se o trindade falasse qualquer coisa eu simplesmente obedeceria #pantanal pic.twitter.com/2msj7pMYda — paiva (@paiva) June 3, 2022