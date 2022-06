‘Percy Jackson’: gravações da série são iniciadas e parte do elenco é divulgada; confira

As matrículas para o ‘Acampamento Meio-sangue’ já estão para começar! Para a alegria dos fãs, ‘Percy Jackson e Os Olimpianos’ teve suas filmagens iniciadas oficialmente. Com a supervisão do autor das obras do pequeno semideus dentro do universo mitológico, Rick Riordan, a produção da Disney+ já liberou os nomes de parte do elenco.

O anúncio das gravações da série foi realizado através das páginas oficiais de ‘Percy Jackson’ nas redes sociais, bem como a divulgação dos atores escaldados para os papeis. Além das mídias sociais, o blog de Rick Riordan também tem trazido as novidades do desenvolvimento da trama, que ainda não possui previsão de estreia.

Confira o elenco divulgado da trama

Apesar de nem todos os atores dos papeis principais terem sido divulgados, mais nomes foram liberados pela produção de ‘Percy Jackson’. O trio composto por Annabeth, Grover e Percy já tinha sido divulgado há um tempo. Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri e Walker Scobell darão vida ao trio de protagonistas.

Nesta quinta-feira (2), outros atores tiveram suas escalações divulgadas. Sra. Dodds, professora de álgebra – e vilã inicial da trama – ganhará vida através de Megan Mullally. A mãe de Percy, Sally Jackson, será interpretada por Virginia Kull. O ator Jason Mantzoukas fará o papel de Dionísio, o deus do vinho que implicará com o jovem semideus diversas vezes.

Timm Sharp fará o padrasto de Percy e Glynn Turman será Quiron Brunner. Seguindo a linha das obras de Rick Riordan, a série abordará as aventuras de Percy Jackson, um jovem que descobre ser filho do deus Poseidon com uma humana, tornando-o semideus.

Até o momento, esses são os nomes oficialmente confirmados da série "Percy Jackson e os Olimpianos" do Disney+ " 🗡🖊⚡



Rick Riordan informou que na semana que vem teremos mais novidades e o restante do elenco será divulgado aos poucos pic.twitter.com/XEKSsgLVOk — Oráculo dos Semideuses (@oraculosemideus) June 2, 2022

Após a descoberta de sua verdadeira identidade, os perigos de sua jornada como herói só aumentarão. E para lidar com os riscos pelo caminho, ele contará com a ajuda de Annabeth Chase e Grover Underwood, seus dois melhores amigos.