Pabllo Vittar surge com corpo torneado em stories e declara: ‘Cueca boxer não é para mim’

Na manhã desta sexta-feira (3), Pabllo Vittar postou fotos com o corpo torneado em seus stories do Instagram. Em um dos registros, suas pernas foram exibidas e houve até mesmo uma brincadeira com a legenda da foto.

“Definitivamente cueca boxer não é para mim”, escreveu, exibindo uma foto sem camisa, deixando seu corpo a vista com apenas uma cueca preta. Já no período da tarde de hoje (3), Pabllo postou algumas fotos em seu feed do Instagram. Do seu lado estava Paloma Mami, uma cantora chilena-americana conhecida por participar do programa de competição Rojo.

Os fãs da dupla registraram diversos comentários elogiando os ‘clicks’ no Instagram. “Lindas”, “São elas!”, “Rainhas” e “Perfeitas” foram algumas das mensagens deixadas pelos internautas nas fotos publicadas.

Os preparativos de Pabllo Vittar na Primavera Sound 2022

Nesta sexta-feira (3), Pabllo Vittar usou seus stories do Instagram para divulgar os preparativos de sua apresentação no Primavera Sound 2022, que acontece de 2 e 22 de junho de 2022, em Sant Adrià de Besòs, em Barcelona. A artista fez um carrossel de fotos – contendo até um vídeo com direito a dancinha e diversos looks.

O festival Primavera Sound possui o objetivo de conectar os moradores de cidades com a cultura e arte da música. Artistas são convidados para marcar presença no evento e atrair os fãs. Pabllo se apresenta na sexta-feira de hoje (3) em Barcelona. Back, The National e The Strokes se apresentam neste mesmo dia como parte principal das atrações da noite.

Em uma de suas postagens, um fã de Pabllo questionou se a artista estaria em Milão, pois teriam comprado passagens para acompanhá-la fora do Brasil. “Mãe nos dê explicações por que você não está em Milão, eu e outros VITTARLOVERS pagamos as viagens e acomodações para vir, explique para nós”, escreveu o internauta.