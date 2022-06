“Maluquice”: Gabi Brandt fica chocada com tamanho da suíte em Las Vegas

Em viagem por Las Vegas, nos Estados Unidos, a influencer Gabi Brandt se impressionou com as dimensões da suíte que estava reservada para sua estadia. Quem vai para a ‘Cidade do Pecado’ espera o luxo, mas nem ela acreditou que poderia ser tanto assim.

Ela fez questão de compartilhar no Instagram com seus seguidores. “Gente, isso é um quarto. Um quarto! Esse hotel é maluquice. Estou até agora tentando entender”, disse a jovem, impressionada com as dimensões das instalações.

Pelas imagens nota-se que é uma suíte de luxo com dois andares, sala de estar, de jantar, sinuca, salão de beleza, duas saunas, dois banheiros, academia, dois bares, cozinha e closet.

Impactado com o tamanho do QUARTO de hotel que a Gabi Brandt está hospedada 😮 pic.twitter.com/84ZWX1HTMk — Fofoquei (@FOFOQUEl) June 3, 2022

“Tem uma academia! Duas saunas, cada uma de um jeito, que não sei nem dizer que tipo de sauna é”, disse surpresa.

“Eu estou em um quarto aqui, que fiquei até tonta. Estou um pouco chocada, tá? Eu ja fui em muito hotel nessa vida, mas igual esse aqui nunca vi”, disse.

BANHEIRO

O banheiro da suíte também mereceu elogios à parte da influenciadora. “Primeiro que ele abre a tampa sozinho, começa por aí”, disse, mostrando o vaso sanitário e os vários botões à disposição do usuário. “Quando você aperta isso, ele faz um mapeamento sensorial dos seus orifícios e joga um jato para lavar”.

“Aqui tem ‘lavar a parte de trás’ e aqui é a parte da frente. Resumindo, você escolhe qual é o buraco que quer lavar e ele joga um jato no olho do.. entendeu? E é morninho, uma coisa confortável”, disse Gabi.

