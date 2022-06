Internautas cobram posicionamento e atacam Gerard Piqué; “Espero que nunca te perdoe”

Desde a última segunda-feira (1) que os internautas estão inquietos e isso devido à notícia da suposta separação da cantora Shakira e seu esposo, o jogador de futebol, Gerard Piqué. A novidade foi compartilhada por um jornal espanhol que afirma que a artista colombiana teria sido traída.

E, diante da situação, diversos usuários invadiram as redes sociais de Piqué e deixaram comentários em apoio à Shakira e repudiando a suposta traição que não foi confirmada até o momento pelo casal.

Por meio do Instagram, por exemplo, em diversos idiomas, os internautas escreveram:

“Como você pode pensar em trair Shaki?”;

“Por que você fez isso com Shakira?”;

“Espero que Shakira consiga outro e nunca te perdoe. Trair Shakira a mulher completa do planeta”;

“Por 3 segundos, uma linda família se perde”;

“Quando o relacionamento com Shakira começou eu sabia que aquele homem não era para ela, como fã eu desejo o melhor para ela, porque eu a vi feliz. Hoje eu desejo que ela vire essa página o mais rápido possível, que fique com a única coisa boa (os filhos)”;

“Infiel”;

“Mulherengo”.

Shakira segue celebrando seus êxitos

Enquanto o foco principal do mundo tem sido com relação à suposta traição de Gerard Piqué com sua esposa, a cantora colombiana, Shakira, a artista mantém o silêncio sobre o tema e utilizou ontem (2) suas redes sociais para celebrar um novo marco: ela superou 1 bilhão de streams da música Hips Don’t Lie (ft. Wyclef Jean) no Spotify.

Com a nova marca, a canção de Shakira entra para o Billions Club, que traz uma lista diversa incluindo artistas como: Olivia Rodrigo, Bruno Mars e Danny Ocean.

Em sua conta do Instagram, a artista colombiana fez uma publicação em que agradeceu pelo número atingido na plataforma. Confira a seguir o post. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Lançada em 2005, “Hips Don’t Lie” é inte…

Leia o restante da notícia clicando aqui!