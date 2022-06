Internautas acusam Yasmin Brunet de ter inveja de Jade Picon; modelo rebate

A live que Yasmin Brunet fez com amigos na noite desta quinta-feira (2) está dando o que falar. Isso porque a modelo foi acusada de ter inveja da influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon.

Durante a transmissão ao vivo, algumas mensagens acusando Yasmin de nutrir o sentimento começaram a aparecer, o que não agradou nada a ex do surfista Gabriel Medina. “Você sabe como você percebe o nível da pessoa? Pelo nível dos fãs que tem. Todo mundo é ‘biscoiteira’, todo mundo é ‘recalcada’, todo mundo é o ‘caralh* a quatro’”, rebateu a modelo.

Depois que saiu do “BBB 22″, um boato envolvendo Jade e Medina começou a circular. Os rumores davam conta de que a influencer e o surfista estariam se relacionando. Ambos não se manifestaram sobre o assunto.

LEIA TAMBÉM: ‘O Brasil tava com saudade do Brasil’, diz Dira Paes sobre sucesso de Pantanal

As suspeitam se levantaram após Jade e Medina compartilharem imagens em suas redes sociais de um mesmo quarto de hotel.

Além disso, o surfista postou na época uma foto usando um anel da ex-BBB. Pronto, bastou para os seguidores terem certeza de que os dois estariam juntos.

Para completar, Yasmin Brunet deixou de seguir Jade Picon no Instagram, o que deu ainda mais força às especulações.

Amores passados

Medina e Yasmin ficaram casados por cerca de dois anos. A relação chegou ao fim no início de janeiro deste ano.

Segundo alguns amigos do ex-casal, Yasmin não se conformava em ver que o ex-marido já estava badalando e participando de alguns eventos. A famosa também estaria chocada com o fato de que ele voltou a conviver com velhos amigos, que já não faziam mais parte da vida do surfista.

Já Jade teve um affair com Paulo André dentro da casa do “BBB 22″. Assim que foi eliminada, ela disse que não tinha intenção de continuar o relacionamento com o atleta.