Ingrid Guimarães posta foto com irmã e seguidores se impressionam com semelhança

A atriz Ingrid Guimarães impressionou seus seguidores esta semana, com uma foto de sua irmã mais nova. A semelhança entre as duas dominaram os comentários da postagem.

“Hoje é dia da minha gêmea de rosto e alma. Ela cuida do meu dinheiro e dos meus segredos. É a pessoa mais deliciosa de conviver, de ouvir, de estar e de gargalhar. Sou muito orgulhosa do lugar em que ela chegou profissionalmente, fico toda boba a cada conquista. Porque ela merece tudo de mais lindo nessa vida. Te amo!”, escreveu ela em um post no Instagram.

“Ela parece mais com você do que você mesma, passada!”, escreveu uma seguidora de Ingrid. “Chocada com a semelhança”, apontou outra. “Separaras na maternidade, só pode”, brincou uma terceira.

Já outros internautas ficaram confusos com a legenda da atriz e achavam que ela estava fazendo uma revelação - quando era apenas um gesto de carinho. “Gente! Mentira que você tem irmã gêmea?”, postou uma. “Em que planeta eu vivo? Como posso ser teu fã e não conhecer seu clone?”, comentou outro.

Sigrid é irmã mais nova de Ingrid e completou 46 anos no dia 1º de junho. Sua área de atuação é bem distante do ramo artístico pela qual a atriz global é conhecida: ela se formou em Administração, sendo hoje uma empresária e também socio-fundadora de uma consultoria financeira e gestora patrimonial.

Saída da TV Globo

Em setembro do ano passado, Ingrid Guimarães deixou a TV Globo. Ela encerrou uma parceria com a emissora carioca após 28 anos de casa - entenda.

Seus próximos projetos serão no Amazon Prime Video Brasil. O último grande trabalho da artista na Globo foi na novela “Bom Sucesso” (2019). Seu primeiro trabalha na emissora foi na novela “Mulheres de Areia”, em 1993.

