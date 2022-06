Feriadão no Reino Unido para o Jubileu de Platina da Rainha

O Jubileu de Platina vem sendo tratado como o evento mais importante do ano para a Coroa britânica e para a Grã-Bretanha. Uma multidão compareceu hoje em Londres para ver membros da família real na varanda do Palácio de Buckingham, enquanto outros milhares de pessoas assistirão a shows e festas de rua ou simplesmente aproveitarão o feriado nacional.

O Jubileu de Platina marca os 70 anos de Elizabeth no trono. Ela é a primeira monarca britânica a atingir esse marco. Sua tataravó, a rainha Vitória, foi a monarca com mais anos de reinado, tendo estado no trono por 63 anos antes de sua morte aos 81 anos em 1901.

A origem do jubileu é de tradição judaico-cristã. Trata-se de uma celebração de aniversário que foi adaptada para marcar as datas importantes de reinado de um monarca britânico.

Registros do século XIV mostram que o rei Eduardo III celebrou 50 anos no trono, seu Jubileu de Ouro. Mas muitas das tradições do jubileu de hoje podem ser atribuídas ao reinado do rei George III, mais conhecido por sua saúde mental precária e por perder as colônias americanas. O início de seu 50º ano no trono foi marcado com serviços religiosos, festas, fogos de artifício e lembranças.

A Rainha Elizabeth II celebrou seu Jubileu de Prata (25 anos) em 1977, Jubileu de Ouro (50 anos) em 2002 e Jubileu de Diamante (60 anos) em 2012.

Programação do Jubileu de Platina da Rainha

Quinta-feira (02/06)

As comemorações começam com o Trooping the Colour, um desfile militar em homenagem ao aniversário oficial da rainha. À noite, mais de 3.200 sinalizadores serão acionados, reimaginando e redirecionando os relés de tochas uma vez implantados na Inglaterra para alertar sobre uma possível invasão.

Sexta-feira (03/06)

A rainha e a família real participarão de um celebração de ação de graças na Catedral de São Paulo, em Londres. A Rainha Vitória marcou seu Jubileu de Diamante aqui em 1897 com um evento semelhante.

Sábado (04/06)

A família real participará de uma corrida de cavalos em Epsom Downs, ao sul de Londres. A Rainha, embora saiba montar e seja criadora de cavalos, pode perder o evento para participar de uma festa de aniversário de sua bisneta Lilibet, filha do príncipe Harry e sua esposa, Meghan. À noite, um show com Elton John, Diana Ross e Andrea Bocelli acontecerá no Palácio de Buckingham para um público de 22.000 pessoas.

Domingo (05/06)

Espera-se que mais de 10 milhões de pessoas participem dos “Grandes Almoços do Jubileu” em todo o país. As festas de rua e churrascos organizados pela comunidade visam promover a vizinhança, e eventos semelhantes ocorrerão no Canadá, Brasil, Nova Zelândia e África do Sul, de acordo com o The Washington Post.

O fim de semana terminará com um People’s Pageant, envolvendo militares e membros do público e liderado pelo Gold State Coach da Rainha, ao lado de uma série de celebridades, incluindo o cantor Ed Sheeran e o astro do futebol David Beckham.