Famosinho, marido de Jojo Todynho começa a fazer publi nas redes sociais

Lucas Souza, marido de Jojo Todynho, pode deixar de ser considerado anônimo. Depois de namorar e casar com a funkeira, o oficial do exército virou um dos nomes mais comentados na web e acabou ganhando muitos seguidores.

Agora, além de continuar trabalhando nas forças armadas, ele assinou com a mesma empresa de Jojo e vai começar a fazer publicidade em seu perfil oficial, que conta com mais de 860 mil seguidores, que vão começar a ver Lucas falando de produtos e também divulgando os amados “recebidos do dia”.

Casamento de Jojo Todynho e Lucas Souza (Reprodução)

Em busca de maior visibilidade no mundo artístico, o marido de Jojo Todynho será agenciado pela mesma empresa que cuida da carreira da funkeira e de outros famosos, como Rafinha Batos e Cesar Filho.

Além disso, Lucas também mudou a sua biografia no Instagram e está disponibilizando o seu e-mail profissional com o contato da agência, que é de propriedade de Danilo Faro, irmão do apresentador Rodrigo Faro.

Vale lembrar que Lucas já chegou a apagar o seu perfil do Instagram por causa de haters, que atacaram o marido de Jojo Todynho no início do casamento. Na época, ele alegou que precisava dar um tempo das redes e denunciou os ataques.

“Devido à minha profissão, não posso ir para a internet e expor algumas mensagens e comentários preconceituosos que estou recebendo. A minha vontade é gravar um vídeo expondo esse pessoal e rebater à altura”, disse ele.

Segundo Lucas, os textos enviados por haters eram de cunho racista: “São mensagens inacreditáveis, que eu nunca pensei que um ser humano poderia escrever. São mensagens de cunho racista e preconceituosas em relação à minha esposa”.

Em seguida, o marido de Jojo decidiu apagar sua conta no Instagram, onde acumulava mais de 600 mil seguidores. O oficial ainda disse que recebeu mensagens afirmando que ele nunca poderia ter se envolvido com uma “mulher fora dos padrões de beleza da sociedade”.

A funkeira Jojo Todynho também falou sobre o assunto e alegou que o marido não estava sabendo lidar com a quantidade de haters que vinha recebendo: “O Lucas está bem, está trabalhando. Ele desativou o Instagram dele, pois a internet está cheia de pessoas maldosas. Ele tem a profissão dele, e não soube lidar com isso. As pessoas são muito tóxicas, insuportáveis”, contou a famosa.

