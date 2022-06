Ex-BBB Paulo André estreia em desfile na São Paulo Fashion Week: ‘Muito ansioso’

O atleta e ex-BBB Paulo André, o PA, fez sua estreia na São Paulo Fashion Week na noite de quinta-feira (2). Em postagens no seu Instagram, ele falou sobre a expectativa para o novo desafio e postou um vídeo que mostrou a chegada dele ao evento (veja abaixo).

“Fala rapaziadinha. Estou aqui, muito ansioso para o dia de hoje. É uma noite que com certeza será muito especial para mim. Para quem não sabe eu vou desfilar na São Paulo Fashion Week. É um desafio que vou pular de cabeça mesmo e vou dar o meu melhor para tentar sair muito bem”, disse ele.

“Sou movido a desafios e estou aqui como se eu estivesse indo para uma competição. Já estou pronto”, ressaltou o ex-brother, que mais tarde ainda repostou uma foto compartilhada pela ex-BBB Jade Picon, com quem ele viveu um breve romance, ao lado dos colegas de reality Pedro Scooby e Douglas Silva.

Paulo André desfilou pela marca Misci. Antes, ele deu uma entrevista à revista “Vogue” e falou um pouco mais sobre essa nova etapa como modelo:

”Acredito que se as pessoas que estão dirigindo o evento depositaram essa confiança em mim, é porque eu tenho potencial, então vou encarar esse desafio. O mundo da moda tem nomes, então eu espero conseguir fazer a minha parte muito bem, até porque é um marco que vai ficar pra história da minha vida. Acredito que vai ser uma noite muito especial”, afirmou.

Ele contou, ainda, como se preparou para controlar a ansiedade antes do desfile: “Faço minhas orações. Gosto de sentir o lugar, sentir atmosfera, sentir o ambiente e a vibe do local. Assim, vou me conectando de acordo com o que está ao meu favor. Sempre oro e peço o controle de Deus para que dê tudo certo”, disse o ex-BBB.

