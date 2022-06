Ex-BBB Natália diz que foi acusada de roubo durante viagem ao México: ‘Porque eu sou preta’

A ex-BBB Natália Deodato, de 22 anos, que está em viagem ao México, contou nas suas redes sociais que foi acusada de roubar uma bolsa após chegar a um hotel de Cancún. A ex-sister lamentou o episódio e disse tem certeza que foi alvo de racismo: “O dono [da bolsa] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu sou preta”, disse.

A ex-sister gravou uma série de stories no Instagram e contou como tudo aconteceu: “Eu estava no saguão do hotel e tinha uma bolsa jogada. Eu peguei com a pontinha da mão e fui levar para o moço da recepção. Quando cheguei lá tinha um moço e ele começou a gritar falando em outra língua”, começou.

“Eu deixei a bolsa, disse que estava jogada no chão sem ninguém e entreguei. Ele me disse que o cara era o dono. Ele [o dono] começou a gritar comigo e o pior de tudo: porque eu sou preta”, lamentou ela.

Emocionada, a ex-sister disse que, mesmo tentando se defender, continuou sendo acusada de roubo. “Ele [dono] falou que eu tinha pegado, como se eu precisasse pegar as coisas de alguém. Eu falei: pode abrir, vê se aconteceu. Ele abriu e viu que não tinha sumido nada. Ele continuou me acusando. Nunca precisei passar por isso.”

Ela também revelou que foi impedida de sentar em uma mesa no restaurante. “No dia que chegamos fomos proibidos de entrar no restaurante porque estávamos de calça jeans e jaqueta, e não podia. Mas não foi por causa disso. A gente pediu a mesa e eles não nos deixaram sentar onde queríamos. Eles nos colocaram para sentar em outra mesa.”

A ex-BBB falou que ficou muito nervosa durante o episódio e falou que, infelizmente, não foi a primeira vez que foi alvo de racismo.

“Eu fiquei tremendo, os meninos conseguiram me acalmar. É uma situação muito pesada e quando a gente fala sobre isso, é sempre gerado como se fosse mimimi. Não é. São realidades que a gente precisa se posicionar”, concluiu Natália.

Fim do romance

No fim do mês passado, Natália trocou farpas nas redes sociais com o ex-BBB Eliezer, com quem teve um relacionamento ainda no reality show. Os dois deixaram claro que não têm um futuro juntos aqui fora: “Se arrependimento matasse”.

Com toda certeza. Inclusive somos prova viva disso! rs — Natália Deodato 🐆 (@nataliadeodato) May 22, 2022

Tudo começou depois que Natália deu uma entrevista ao “Notícias da TV”, quando falou do romance com Eli ainda no reality show e disse que hoje agiria diferente: “Foi até legal, mas me arrependo demais de ter ficado com ele, ele é uma pessoa maravilhosa, mas, hoje, vendo tudo, eu teria mantido (a relação) na zona de amigo ou talvez nem nisso”, disse ela.

No domingo (22), Eli mandou uma indireta à ex-BBB, mas sem citá-la diretamente: “Se arrependimento matasse, estaríamos todos mortos feat enterrados, né?”, escreveu ele no Twitter. Em seguida, Natália respondeu ao post: “Com toda certeza. Inclusive, somos prova viva disso!”, declarou ela.

Depois, Natália fez mais uma postagem explicando que rebateu Eli por “não ter sangue de barata”. “Se tiver que responder, eu vou responder mesmo, mas acho que já chega dessa história e a vida precisa seguir, afinal, a gente precisa virar nosso rosto em direção ao sol pra deixar as sombras pra trás”, completou a ex-sister.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Paulo André estreia em desfile na São Paulo Fashion Week: ‘Muito ansioso’