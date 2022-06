Este é o erro que ‘Stranger Things’ comete ao explicar como Hopper sobreviveu

A quarta temporada de ‘Stranger Things’, que estreou no último 27 de maio, rendeu arrepios de todos os fãs. Em ‘A Maldição de Vecna’, episódio 2, Onze (Millie Bob Brown) se vinga de Angela e, finalmente, encontramos resposta à pergunta: o que aconteceu com Hopper (David Harbour)?

Os fãs da série certamente não acreditavam que Hopper estivesse realmente morto, já que seu corpo não foi encontrado por Joyce. Assim, a Netflix decidiu revelar que Hopper estava vivo nos primeiros teasers da quarta temporada, validando as evidências dos f~s.

As especulações criativas diziam que talvez ele tivesse saltado para o Mundo Invertido através do Portal que os russos abriram, se protegendo da explosão. Ou talvez encontrou uma rota de fuga secreta que levava direto a uma armadilha russa para prisioneiros?

Mas não. No episódio dois, Hopper simplesmente pulou da plataforma e se protegeu abaixo do jato de luz. Ele estava envolto em fumaça e inconsciente. Joyce e Murray não tiveram tempo para procurá-lo, enquanto tentavam escapar dos soldados russos ainda no bunker subterrâneo. Mas esse momento torna, de certa forma, o final da terceira temporada um pouco frustrante para quem esperava um enredo mais elaborado.

Mas como os russos tiveram tempo suficiente para caminhar casualmente até Hopper e capturá-lo, já que não parece haver muito tempo entre quando a explosão acontece e os militares dos EUA chegam ao bunker. Eles varreram o local e não encontraram nem Hopper nem soldados russos.

Definitivamente, não foi um final muito bom para a temporada 3 de ‘Stranger Things’. Afinal, como os militares americanos poderiam não ter vasculhado completamente a área e não encontrado eles?

Ao que parece, os russos encontraram Hopper antes que os soldados americanos chegassem, como eles teriam tempo de ficar parados e esperar Hopper subir na plataforma? Como eles sabiam que ele estava lá? Eles não estavam com muita pressa para escapar sem serem detectados? E como eles escaparam daquele bunker sem que nenhum militar dos Estados Unidos os vissem?

Bem, os russos o levaram, o torturaram e o mantiveram preso, como vemos nos primeiros episódios da quarta temporada.

Os irmãos Duffers não deixaram essa resposta muito bem explicada. Os dois episódios finais da quarta temporada (que a Netflix está chamando de “parte dois”) estreiam em 1º de julho.