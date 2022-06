DJs americanos questionam a autoria de 19 músicas lançadas por Alok; entenda o caso

O Sevenn, dupla de DJs americana, está questionando na Justiça de São Paulo a autoria de 19 músicas do brasileiro Alok. Eles alegam que não receberam créditos e nem pagamentos pelas canções, da qual teriam participado. Já o DJ brasileiro nega as acusações e, por sua vez, também abriu ação contra eles.

Os americanos falaram pela primeira vez sobre as denúncias contra Alok em entrevista à revista americana “Billboard”, publicada em janeiro deste ano. Na ocasião, o Sevenn, formado pelos irmãos Sean e Kevin Brauer, dizia que eles trabalharam como “produtores fantasmas” e que não foram devidamente creditados por Alok. Eles também disseram que não receberam nenhuma remuneração pelos serviços.

No entanto, foi só no último dia 5 de maio que eles entraram, de fato, com uma ação na Justiça de São Paulo, segundo reportagem do site G1. No processo, eles pedem que seja feita uma perícia com especialistas musicais sobre a autoria das músicas.

LEIA TAMBÉM:

Ex-BBB Paulo André estreia em desfile na São Paulo Fashion Week: ‘Muito ansioso’

Os DJs também brigam, em outra ação judicial, pela música “Un ratito”, lançada por Alok com Juliette. Esta faixa tem Kevin Brauer creditado como autor, mas ele alega que não autorizou o lançamento.

A reportagem tentou contato com o DJ Alok, mas não conseguiu até esta publicação.

Em resposta enviada à “Billboard”, em janeiro passado, Alok destacou que tem “um processo em andamento contra o Sevenn no Brasil” também questionando o crédito de faixas. A ação, protocolada em 12 de janeiro, também em São Paulo, diz respeito a cinco músicas, incluindo “BOOM”, gravada pelo Sevenn com o DJ holandês Tiësto.

Na mesma época, o advogado de Alok, Robson Cunha, disse ao G1 que o goiano estava sendo ameaçado pela dupla americana após o rompimento de uma parceria que tinham.

Veja abaixo as faixas questionadas pelos DJs americanos: