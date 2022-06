Carlinhos Maia pede que fãs confiem no trabalho da polícia

O influenciador digital Carlinhos Maia pediu aos fãs que confiem no trabalho da polícia e que evitem especulações em torno do assalto a sua casa na última semana.

“Confio no trabalho da polícia. Eles estão trabalhando em sigilo, estou tão ansioso quanto vocês, mas não vou ficar me pronunciando toda hora a respeito para não atrapalhar as investigações. Então peço que não especulem, porque as informações reais só quem tem é a polícia”, disse Carlinhos em seus stories no Instagram.

“Eu quero que isso acabe logo e voltar para a minha paz. Que a lei possa agir, porque eu mesmo só quero voltar para minha vida. E, quanto às acusações a pessoas próximas, parem, por favor. Confiem na polícia”, continuou.

Carlinhos Maia também aproveitou a ocasião para defender o marido, Lucas Guimarães, que está viajando. “Vejo muita gente criticando Lucas por que ele está viajando. A vida não pode parar. Ele está trabalhando, ficou muito tempo sem seu Instagram, não resolveria nada estando aqui. Então deixem o menino trabalhar em paz!”

O assalto

Carlinhos Maia teve seu imóvel em Maceió (Alagoas) invadido e roubado enquanto estava vazio.

De acordo com a coluna de Léo Dias no Metrópoles, o alarme de invasão foi acionado, mas alguém ligou para a ronda do condomínio e mandou que ela voltasse, pois tudo estava bem.

O marido de Carlinhos disse: “Tá muito estranho, foi alguém de dentro”, desabafou. Os criminosos levaram o equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

O humorista se manifestou sobre o crime e revelou estar devastado: “Levaram relógios (inclusive o último, que acabei de comprar), levaram meu cofre com minhas joias. [...] Ao secretário de segurança do meu estado, governador, prefeito, polícia e cidadãos honrados. Não pelos bens, mas por ter meu lar invadido, me ajudem”, disse no Instagram.

O edifício em questão é considerado de alto padrão, construído pela empresa Ritz. Segundo o site oficial, os apartamentos de até 400 m² contam com um sistema de “inteligência artificial e automação”, que memoriza os hábitos de seus moradores.

