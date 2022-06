Camila Queiroz compartilha fotos dos bastidores da São Paulo Fashion Week

A atriz Camila Queiroz foi destaque na passarela do SPFW (São Paulo Fashion Week) nesta semana e, na última quinta-feira (2), compartilhou com seus seguidores uma série de cliques dos bastidores do desfile.

“Too bold for you (muito ousada para você, na tradução para o português)”, escreveu a bela na legenda da postagem.

Confira a publicação:

As fotos renderam uma série de elogios a Camila Queiroz. “Deusa”, “Arrasou muito”, “Meu Deus, travou aqui”, “Prometeu tudo e entregou ainda mais” foram apenas alguns dos comentários de colegas e admiradores.

Nas redes sociais, o nome da atriz chegou a figurar entre os termos mais comentados. Veja algumas das menções a ela no Twitter:

deus no ceu e camila queiroz na terra, que perfeição de mulher pic.twitter.com/PsdVtCMCnA — nath (@carpeackles) June 2, 2022

Camila Queiroz definitivamente uma das favoritas de Deus. 👏🏻❤️‍🔥 pic.twitter.com/t5lJ5oUa4k — Doc Taylor Swift (@Itsmejuniorv) June 2, 2022

Obcecado e apaixonado pela Camila Queiroz desfilando no #SPFW pic.twitter.com/MVzrWT88RY — PEDRAO (@Itspedrito) June 2, 2022

camila queiroz entregando a angel no são paulo fashion week, deusa isenta de defeitos fiquei todo arrepiado mds, te amo #SPFW pic.twitter.com/iCSu3K1y3c — fãboy III, recomeçando #ILLUSION #GIRLS #INVU 🏹 (@aingdebut_) June 2, 2022

Estreia e ansiedade

O atleta e ex-BBB Paulo André fez sua estreia na SPFW na noite de ontem (2). Em postagens no seu Instagram, ele falou sobre a expectativa para o novo desafio e postou um vídeo que mostrou a chegada dele ao evento.

“Fala rapaziadinha. Estou aqui, muito ansioso para o dia de hoje. É uma noite que com certeza será muito especial para mim. Para quem não sabe eu vou desfilar na São Paulo Fashion Week. É um desafio que vou pular de cabeça mesmo e vou dar o meu melhor para tentar sair muito bem”, disse ele.

“Sou movido a desafios e estou aqui como se eu estivesse indo para uma competição. Já estou pronto”, ressaltou o ex-brother, que mais tarde ainda repostou uma foto compartilhada pela ex-BBB Jade Picon, com quem ele viveu um breve romance, ao lado dos colegas de reality Pedro Scooby e Douglas Silva.

