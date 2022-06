Ator de ‘Pantanal’ diz como lida com nudes e cantadas de homens e mulheres

Guito, famoso por interpretar Tibério no remake de “Pantanal”, deixou o anonimato e está se acostumando com o mundo das celebridades. Desde que estreou na novela da Globo, o agrônomo acabou tendo parte de sua vida virada do avesso.

Em uma conversa com o GShow, Guito assumiu que ainda se espanta com a forma que o personagem é visto pelos fãs do folhetim: “Eu vi uns memes , estou achando graça demais. Nem eu sabia que era bonito assim”, disse o artista, que revelou ainda que a esposa não tem ciúmes das fãs.

No remake de "Pantanal", Guito vai interpretar personagem que foi de Sergio Reis na novela de Benedito Ruy Barbosa (Reprodução)

Com uma vida longe da TV e das redes sociais, o intérprete do peão Tibério contou ainda que seu perfil é bombardeado de mensagens de carinho e fotos picantes: “Recebo cantada demais, tá doido. Agora não dá mais para acompanhar, respondia um bocado, chega de um tudo. De homem recebo mais cantadas e de mulher chega foto da ‘caixinha’, uma loucura”, confessou o ator.

Outra curiosidade revelada pelo novato das novelas é como os amigos enxergaram a oportunidade de trabalhar no remake de “Pantanal”. Segundo ele, a maioria achou que Tibério seria um personagem passageiro, que não teria tanto espaço na trama: “Não esperava a repercussão dessa forma. Os primeiros amigos para quem falei acharam que eu seria só um vulto lá atrás passando e acabou que estou em um papel bem expressivo”.

Guito e Jesuíta Barbosa durante as gravações do remake de "Pantanal" (Reprodução/Instagram)

O agrônomo disse ainda que acompanhou a primeira versão da novela, que foi exibida há 30 anos: “Assisti cinco vezes. A primeira vez que vi a novela, o Velho do Rio me marcou muito, ele era muito igual ao meu avô, aquele homem que não falava, silencioso, quando abria a boca era sabedoria. Eu e meu irmão amávamos cavalos, foi daí a paixão pela novela”, disse o ator.

Por fim, Guito revela que nunca buscou viver da fama e quais serão os próximos passos, quando “Pantanal” acabar: “Cada vez mais eu quero ir para o meio do mato. Eu nunca busquei fama, vai ser consequência. O retorno financeiro é lento, não penso no curto prazo. Penso no médio e longo prazo, construído de baixo para cima”, afirmou.

