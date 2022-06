Zefa da primeira versão de ‘Pantanal’ revela cena picante com Marcos Palmeira

A primeira versão da novela “Pantanal” foi um dos maiores sucessos da dramaturgia brasileira e após 30 anos a novela segue mostrando que pode agradar o público e os atores que fizeram parte do folhetim em 1990.

Recentemente, a atriz Giovanna Gold, que viveu a personagem Zefa em 1990, falou sobre o remake da Globo e lembrou de uma cena picante com Marcos Palmeira, ator que interpretou Tadeu na novela exibida pela TV Manchete.

Na trama, eles formavam o par romântico, que no remake é feito por Paula Barbosa e José Loreto, e tiveram cenas de tirar o fôlego do público.

Na novela "Pantanal", Paula Barbosa e Giovanna Gold vivem a mesma personagem (Reprodução)

“Banho de rio com Tadeuzinho com temperatura de 7 graus. A Zefinha usava um casaquinho fuleiro amarelinho antes de ficar pelada. Naquele dia, a gente viu um monte de filhotinhos de jacarés, do tamanho da palma da mão”, contou a atriz.

Ela ainda lembrou que fora das gravações de “Pantanal” o clima entre eles era muito bom e que ela sentia um certo interesse pelo ator: “Eu o conhecia de vista no colégio São Vicente de Paulo. Ele era interessantíssimo. Certa vez, soube que ele estava solteiro e eu o encontrei na Lagoa”.

LEIA TAMBÉM: ‘Cara e Coragem’: Sem saber que são irmãs, Pat e Lou u ficam unidas durante briga

Já sobre a exibição da novela, Giovanna lembrou que ficou triste com a exibição feita pelo SBT: “Sinto que a novela viajou o mundo e só recebi uma vez, quando reprisou no SBT, com uma cópia péssima e cenas puladas. Isso é triste. Esse desprezo pelas obras de arte do Brasil é lamentável, gostaria que a novela fosse restaurada. E que me pagassem, claro”, contou ela ao colunista Zean Bravo, do jornal Extra,

Atriz Giovanna Gold (Reprodução)

Ela ainda contou como seu papel da primeira Pantanal transformou sua vida profissional. “Eram tantos testes e neca! Quando o (diretor) Jayme Monjardim me chamou para entrar no capítulo 57, e disse: ‘Só tem uma fala até agora, tudo bem? Tem muito personagem masculino’. Respondi: “‘Claro!’. O meu destino mudou, minha carreira deslanchou”, declara ela.

LEIA TAMBÉM: Focada na dieta, Jojo Todynho passa perrengue doméstico durante live