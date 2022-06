Vídeo revela Jensen Ackles como um herói mimado em ‘The Boys’

A estreia de “The Boys” está quase ali: a partir desta sexta-feira (3), o público vai poder conferir a terceira temporada da série do Amazon Prime Video, em episódios semanais.

Nesta semana, a plataforma divulgou uma prévia do herói que todo mundo está curioso para conhecer: o Soldier Boy, interpretado pelo ator Jensen Ackles - o Dean, de “Supernatural”.

Se você esperava um cara fechado mas de coração mole como o irmão Winchester, vai acabar frustrado: o soldado é simplesmente insuportável - como boa parte dos heróis de “The Boys”.

“Se usar drogas não é legal, então eu sou a pessoa menos legal do planeta”, diz ele, sem saber que ainda estava sendo gravado, em um vídeo promocional que o super-herói deveria estar produzindo para (provavelmente) a Vought.

Confira:

A próxima temporada deve explorar a crise de imagem da Vought, empresa de super-heróis da série. Os mocinhos também devem começar a temporada separados. Além disso, um dos episódios deve mostrar uma orgia entre o grupo mutante.

Assista ao trailer:

Estreias do Amazon Prime Video em junho

O destaque do mês vai para a estreia da terceira temporada da série “The Boys”. A produção é o carro-chefe do streaming e, além das novas aventuras dos heróis nada tradicionais, adiciona o ator Jensen Ackles (“Supernatural”) no elenco.

Tem também a estreia de “O Verão Que Mudou Minha Vida”, série baseada na obra da mesma autora de “Para Todos os Garotos que Já Amei”, da Netflix. A trilha sonora conta com a canção “This Love”, de Taylor Swift - saiba mais aqui.

Dentre os lançamentos nacionais destaque para “Em Casa com os Gil”, uma série documental sobre a família do cantor Gilberto Gil, e a inclusão no catálogo de “Tarsilinha”, animação que tem como inspiração os quadros da pintora brasileira Tarsila do Amaral.

