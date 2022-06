‘Stranger Things’ bate recorde de visualizações e ultrapassa ‘Bridgerton’

A quarta temporada de ‘Stranger Things’, que estreou na última sexta-feira, 27, bateu um importante recorde. De acordo com a medição interna da Netflix, ‘Stranger Things’ acumulou 286,79 milhões de horas de visualização em todo o mundo de 25 a 27 de maio. Isso supera o recorde anterior, a segunda temporada de ‘Bridgerton’, que teve 193 milhões de horas de exibição em seu fim de semana de estreia em março.

‘Bridgerton’ conquistou o título de série em inglês mais assistida da Netflix de todos os tempos nos primeiros 28 dias de lançamento, com 656,26 milhões de horas de exibição em todo o mundo.

A quarta temporada de ‘Stranger Things’ já marcou quase 44% desse número com apenas três dias de lançamento. Além disso, devemos lembrar dos dois episódios finais da temporada, que chegam à Netflix em julho.

A nova temporada da série continua seis meses depois dos acontecimentos da terceira temporada, trazendo ainda mais mistérios, personagens que pensávamos estar mortos e ainda mais monstros assustadores.

As temporadas de ‘Stranger Things’ sempre variaram em número de episódios. A primeira temporada contou com apenas oito, enquanto a segunda temporada tem nove e retornou a oito na temporada 3. Isso significa que os nove episódios que compõem a quarta temporada farão dela uma das maiores temporadas, apesar de serem as durações de cada um deles que realmente a fazem maior.

Os episódios da quarta e penúltima temporada da série, serão lançados em duas partes, sendo que a primeira parte foi lançada em 27 de maio e tem sete episódios. A segunda parte terá somente dois episódios e será lançada em 1º de julho. Os episódios também serão muito mais longos do que qualquer temporada anterior.

‘Round 6′ é a líder de todos os tempos entre as séries da Netflix em qualquer idioma, com 1,65 bilhão de horas de visualização nos primeiros 28 dias de lançamento. A quinta parte de ‘La Casa de Papel’ (792,23 milhões de horas) também fica à frente de ‘Bridgerton’.

A estreia da quarta temporada de ‘Stranger Things’ estreou quase três anos após a edição anterior e isso também ajudou a empurrar as temporadas anteriores de ‘Stranger Things’ para o top 10 global e dos Estados Unidos da Netflix.