Shakira pede separação de Piqué após descobrir traição, diz jornal espanhol

Após 11 anos de casamento, a cantora Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué estão se separando. A informação é do jornal espanhol “El Periódico”, que destacou que o motivo do fim do relacionamento foi uma traição por parte do zagueiro do Barcelona.

Conforme o jornal, a colombiana, de 45 anos, teria descoberto a relação extraconjugal do parceiro, de 35, e decidiu pôr fim ao casamento. Desde o início de maio, Piqué já estaria, inclusive, morando sozinho em um apartamento em Barcelona.

A reportagem ainda afirma que recentemente Piqué tem sido visto frequentando festas acompanhado de Riqui Puig, seu colega de time, e que ele também anda circulando acompanhado por outras mulheres.

Shakira e Piqué se casaram em 2011 e são pais de Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. A última aparição do casal junto nas redes sociais ocorreu em fevereiro deste ano, quando a cantora fez uma postagem no Instagram para celebrar o Valentine’s Day e postou uma foto ao lado do jogador.

O site espanhol destacou que, desde março deste ano, Shakira já viajou duas vezes para Ibiza acompanhada apenas pelos filhos, sem a presença do então marido, o que reforça os rumores da crise no casamento.

Por enquanto, nem Shakira, nem Piqué falaram oficialmente sobre o fim do relacionamento. No entanto, o site fez referência à música “Te felicito”, lançada pela cantora no final de abril deste ano em parceria com Rauw Alejandro. A publicação diz que a letra, que narra a relação com uma pessoa falsa, foi uma espécie de “alfinetada” no jogador.

“Não me diga que está arrependido/Isso parece sincero, mas eu te conheço bem e sei que você mente”, diz um trecho da letra da música.

