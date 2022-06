Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, recebe Jorge da dupla com Mateus em seu primeiro vídeo para canal de culinária

Dona Ruth compartilhou o primeiro vídeo de seu canal de culinária no YouTube, em suas redes sociais, nesta quarta-feira (1). Para a estreia, a mãe da cantora Marília Mendonça (1995-2021) convidou o cantor sertanejo Jorge da dupla com Mateus.

Ao falar dos bastidores do primeiro vídeo, Dona Ruth compartilhou registros ao lado de Jorge na cozinha. O conteúdo de Ruth tem o foco em receitas culinárias, entretenimento e conversas variadas.

Na legenda do post, a mãe de Marília Mendonça escreveu o seguinte texto:

“No primeiro vídeo do meu canal tive a honra de receber um amigo muito especial! Jorge, obrigada pela comidinha incrível que você fez e pelas histórias maravilhosas que compartilhou com todos nós.”

No primeiro episódio, o cantor sertanejo preparou uma receita de risoto de abóbora com carne seca e deixou Ruth “doida para experimentar” seu prato. “Eu sempre gostei de ser a cozinheira e hoje vou experimentar esse prato seu”, disse ela.

Conteúdo do canal ‘Dona Ruth’

Antes de estrear seu canal, Ruth falou sobre os temas que serão abordados. Os vídeos serão postados quinzenalmente com variedade no conteúdo. Dentre eles estarão: Cozinhar, jogar conversa fora e dicas sobre diversos assuntos.

“É assim que as pessoas a chamam [Dona Ruth], e este é o título que ela escolheu para seu canal terá receitas, prosa e entretenimento. Nesta semana especial Ruth decidiu se presentear com algo que ela e a filha pensaram durante a pandemia”, inicia a descrição do canal.

Os temas abordados no canal serão diversificados. No primeiro vídeo há vários trechos de Ruth na cozinha com amigos, mostrando um pouco do que virá pela frente.

“Confira o que está por vir no canal da Dona Ruth. Ruth Moreira Dias, tem 53 anos e é mãe de Marília Dias Mendonça e João Gustavo Dias Sousa”, diz o texto do canal.

“Para quem se deixou encantar com o talento da filha Marília Mendonça, pode conhecer de onde veio tanta determinação e maturidade, sem contar o talento”, continua a descrição.

Segundo o texto descritivo, Ruth sempre foi o espelho de Marília Mendonça e sua grande inspiração por ter criado os filhos sozinha, passando por cima das dificuldades.

“Uma de suas rendas para alimentar a família foi fazer coxinha para vender, algo mais comum do que se imagina em muitas famílias brasileiras”, finaliza a descrição do canal.