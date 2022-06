Rainha convida realeza para a varanda de Buckingham; Meghan e Harry ficam na janela

As celebrações do Jubileu de Platina foram iniciadas oficialmente na manhã desta quinta-feira, 2, no Reino Unido. A data marca os 70 anos de reinado da Rainha Elizabeth II e o feriadão bancário se estende até dia 05 de junho.

Na manhã de hoje, membros da realeza estiveram na varanda do Palácio de Bukingham para assistir ao Trooping the Colour, um tradicional evento que reúne mais de soldados desfilando, cavalos e músicos em uma grande exibição de precisão militar, equitação e fanfarra para marcar o aniversário oficial da Rainha.

A exibição termina com uma passagem aérea britânica, a RAF, observada por membros da família real da varanda do Palácio de Buckingham.

Este ano, a Rainha optou por ser acompanhada dos membros mais antigos de sua família, incluindo o príncipe Charles e sua esposa Camilla, a duquesa da Cornualha, bem como o príncipe William e Kate Middleton, que levaram seus seus três filhos, o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

A Rainha também foi acompanhada pelo filho príncipe Edward e por sua esposa Sophie, condessa de Wessex, bem como seus dois filhos, lady Louise e James, visconde Severn. A princesa Anne e seu marido, Timothy Laurence, bem como o duque de Kent completaram o grupo.

Como já sabíamos, Meghan e Harry não estavam na varanda de Buckingham, já que não são mais membros da Coroa britânica. Mas, embora não estando na varanda, os dois participaram da ocasião festiva juntando-se a outros membros da família real para assistir ao desfile do Gabinete do Major General, com vista para o Horse Guards Parade, direto de uma das janelas do palácio.

O final de semana será de comemoração para os britânicos, com a liberação dos jardins do Palácio de Buckingham para o público, além de uma missa em ação de graças na Catedral de São Paulo na sexta-feira, 3.