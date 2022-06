Príncipes Harry e William estão “de boa”, garante fonte próxima

Os príncipes Harry e Meghan acompanhados de suas esposas na sacada do Palácio de Buckingham. Foto: Reprodução Pinterest

A tensão entre os príncipes Harry e William há alguns anos tem tomado as atenções dos fãs da realeza britânica. A divisão dos dois escritórios, a saída de Harry e Meghan da Coroa e, mais recentemente, a entrevista de Meghan à Oprah Winfrey, deixaram a relação entre os dois irmãos estremecida.

Uma fonte disse esta semana ao The Mirror que os príncipes estão se reaproximando e estão tendo encontros sem as esposas. “Os irmãos precisavam de tempo para tudo se acalmar. A família, incluindo William, ficou desapontada com a maneira como Harry e Meghan decidiram deixar a família real”.

Meghan Markle e o príncipe Harry deixaram o Reino Unido e se mudaram para a Califórnia, nos Estados Unidos, no começo de 2020. Desde isso, aconteceram diversos fatos relevantes, tanto para a realeza, quanto para a população mundial no geral: a pandemia, a morte do avô dos príncipes, o príncipe Philip, e o Jubileu de Platina da Rainha.

A fonte continua: “Agora, há um forte sentimento de que o que aconteceu está no passado e que eles seguiram em frente. Parece que os dois curaram a fenda e estão muito de volta aos seus velhos termos de camaradagem”.

A fonte explicou ainda que Harry e William trocam mensagens de WhatsApp todos os dias e incluíram seus filhos nas ligações do FaceTime.

No entanto, Meghan e Kate, ambas com 40 anos, não se envolveram nas videochamadas, pois estão dando tempo aos maridos para se relacionarem. Segundo a fonte, William vê Meghan como uma “boa mãe e esposa leal” para seu irmão.

“A distância de Meghan e Kate também ajudou a curar o atrito entre os dois”, acrescentou a fonte.

Os rumores de um desentendimento entre o príncipe Harry e o príncipe William surgiram em 2019, quando os irmãos dividiram suas famílias após uma série de desentendimentos sobre o papel de Harry na Coroa britânica.

Também foi alegado que Harry ficou chateado quando William o aconselhou a não se casar com “esta garota”, o que o irmão mais novo considerou um desrespeito contra Meghan.