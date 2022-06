Pernambucano, Gil do Vigor fala sobre chuvas no Estado: ‘Problema me toca muito’

Gil do Vigor relembra tragédia pessoal envolvendo enchentes em PE no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

Gil do Vigor comentou sobre as enchentes que atingiram Pernambuco durante o “Mais Você” desta quinta-feira (2). O economista e ex-BBB revelou que, na infância e adolescência, sofreu com as chuvas na cidade de Jaboatão dos Guararapes, onde morou até os 19 anos.

“Me atinge como morador. Vim de Jaboatão e esse problema me toca muito. Vejo familiares falarem que está um caos e está todo mundo sofrendo. Não é algo novo, alguns anos atrás eu era uma dessas famílias. É um problema recorrente no Estado. Todo ano acontece enchente, pessoas perdendo casas, perdendo a vida”, disse Gil a Fabrício Battaglini, que comanda o matinal na ausência de Ana Maria Braga, diagnosticada com covid-19.

O ex-BBB lembrou especificamente de uma enchente na qual perdeu tudo o que tinha. “Nesse dia, tivemos que sair e fomos para um abrigo na igreja, passamos a noite. Éramos bem pobres, não tínhamos móveis, era tudo de segunda mão, e começou a luta para recuperar, dependemos de ajuda”, contou. “Quando você se vê nessa situação, você se pergunta por que, cadê Deus, onde estão os milagres, por que com você. É um problema estrutural que tem ser colocado em pauta”, completou.

A tragédia deste ano em Pernambuco já contabilizou 122 mortes e mais de sete mil desabrigados.

Ana Maria com covid

Ana Maria Braga está com covid-19 pela segunda vez TV Globo (Reprodução)

A apresentadora Ana Maria Braga está com covid-19 pela segunda vez. Afastada do “Mais Você”, ela publicou na manhã de ontem (1º) uma atualização de seu estado de saúde no Twitter.

“Estou bem melhor, obrigada pela preocupação”, escreveu a loira, acalmando os fãs.

Ana Maria chegou a se ausentar do matinal na semana passada devido a sintomas de gripe. Inicialmente, ela havia estado negativo para o coronanírus.

Na segunda-feira (30), porém, Fabrício Battaglini revelou que a apresentadora refez o exame e testou positivo por fim. A repórter Thalita Morete também está doente.

Fabrício garantiu que Ana Maria passava bem e pediu que os telespectadores redobrassem os cuidados mediante o novo aumento de casos no Brasil. “A Ana não veio para cá na quinta-feira porque tinha apresentado sintomas de gripe. Ela fez dois testes, como manda nosso protocolo, e deram negativo, mas, ainda assim, ela estava gripada, não acordou bem e decidiu não vir trabalhar. Ela decidiu fazer o terceiro teste e, infelizmente, deu positivo. Então, ela está lá, está se cuidando e está super bem, gente! Fiquem tranquilos”, disse.

