Ludmilla é única artista sul-americana indicada a prêmio de personalidades negras

A Sra. Numanice está mesmo em uma onda boa: ao mesmo tempo em que colhe os frutos do sucesso da sua turnê de pagode e alcança bons números com o álbum “Back To Be”, Ludmilla descobriu que foi indicada ao BET Awards 2022.

O Black Entertainment Television realiza anualmente a maior cerimônia do mundo para celebrar personalidades negras. A carioca foi indicada na categoria de Melhor Artista Internacional.

Ela concorre ao prêmio com nomes como Dave (Reino Unido), Dinos (França), Fally Ipupa (República Democrática do Congo), Fireboy DML (Nigéria), Little Simz (Reino Unido), Tayc (França), Tems (Nigéria) e Major League DJz (África do Sul).

“É exatamente assim que eu estou agora: sem palavras! Eu não poderia receber presente melhor nesse ano que completo 10 anos de carreira. São anos de luta e dificuldade mas também de muita alegria e momentos bons como esse”, celebrou Ludmilla, através de suas redes sociais.

As indicações ao BET Awards acontecem por meio de um júri formado por fãs e profissionais da área do entretenimento - televisão, cinema, música, mídia social, marketing digital, jornalismo esportivo, relações públicas e artes criativas. Esta é a 22ª edição da premiação.

Doja Cat, Ari Lennox e Drake estão entre os artistas com os maiores números de indicações da atual edição. A premiação será exibida ao vivo pela MTV, no dia 26 de junho, a partir das 21h.

Atual turnê

Ludmilla está fazendo uma série de shows baseada em seu projeto de pagode, “Numanice”. Paralelamente, a cantora também está trabalhando em outro projeto, chamado “Back To Be”, em que revive seus tempos de MC Beyoncé.

A primeira parte do “Numanice” foi lançada em janeiro de 2021, com 14 faixas. O sucesso foi tanto que Ludmilla investiu em mais 10 faixas, em janeiro deste ano.

Uma das faixas que mais tem ganhado repercussão é “Maldivas”, uma canção escrita pela cantora especialmente para Brunna Gonçalves, sua esposa, durante a lua de mel do casal no país asiático. Recentemente, Brunna participou da 22ª temporada do “Big Brother Brasil”.

