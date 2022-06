Irmão de Rodrigo Mussi abre o jogo sobre relação conturbada com a mãe

Diogo Mussi, irmão do ex-BBB Rodrigo Mussi, abriu o jogo sobre a relação conturbada com a mãe na última quarta-feira (1º). Ele respondeu a uma série de perguntas nas redes sociais sobre infância e adolescência, lembrando da época em que ele e os irmãos foram expulsos de casa.

Internautas perguntaram por meio da caixinha de perguntas no Instagram o que aconteceu para a mãe não querer ficar com os filhos. “Entendo que houve abandono da maternidade e acabamos sendo um fardo para ela. O narcísico não é capaz de olhar para ninguém além de si mesmo”, respondeu Diogo.

Ele também afirmou que a mãe tentou entrar em contato quando soube do grave acidente de carro sofrido pelo ex-BBB. “Ela apareceu no hospital na sexta-feira à noite. O Rod deu entrada no HC na madrugada de quarta-feira para quinta-feira. Foi visitá-lo algumas vezes. Complicado. Comigo, pelo menos, não há a menor chance de relação”, disse.

Após a expulsão, os três irmãos - Diogo, Rodrigo e Rafael - foram morar com o pai, início de mais uma fase difícil. “Eu não me dava muito bem com ele, pois não aceitava a mulher dele. Acabei me mudando bastante, morei com amigo, com minha avó. No fim, nosso pai faleceu e deixou tudo o que tinha para a mulher. Depois de oito anos, consegui vencer na Justiça e trazer para mim e para meus irmãos os nossos direitos”, afirmou Diogo.

O assunto em torno da discórdia familiar rendeu, e Diogo foi questionado se ele e os irmãos pensam em perdoar a mãe. “Só posso responder por mim. Nunca! Never! Nunca, só que em inglês”, enfatizou.

Retorno à rotina

Rodrigo Mussi relembrou nesta semana os dois meses do acidente de carro que sofreu e agradeceu “pelo simples fato de acordar e viver”. Em postagem no seu Instagram na terça-feira (31), ele compartilhou com seus seguidores que está retomando a rotina.

“Faz exatos 2 meses do gravíssimo acidente que sofri. Essa foto e esse sorriso é porque estou feliz de estar vivo e, aos poucos, estar voltando! A mensagem que eu deixo: agradeça pelo simples fato de acordar e viver”, escreveu ele na legenda.

No mesmo dia, o ex-BBB esteve em um prédio comercial em São Paulo, onde assinou um contrato para o novo gerenciamento de sua carreira. Por enquanto, ele continua a fazer o tratamento das lesões sofridas no acidente e segue hospedado na casa de Viih Tube.