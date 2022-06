Gusttavo Lima recebe homenagem da Polícia Militar de MG

Gusttavo Lima, em solidariedade às polêmicas que o cantor está envolvido, com cachês de seus shows sendo investigados.

A homenagem foi prestada pelo tenente-coronel Flávio Santiago, chefe da assessoria de imprensa da PMMG. O momento aconteceu em Divinópolis, cidade do interior de Minas Gerais, onde o cantor se apresentou na última quarta-feira (1).

“Gusttavo, primeiramente, venho trazer a solidariedade da Polícia Militar para você. (...) E aqui nós fizemos uma série, chamada ‘Segunda Pele’, nós precisamos [da divulgação do] embaixador. Fizemos a camisa personalizada aqui para ti. Depois acessa lá, no YouTube. (...) Para mostrar o carinho da Polícia Militar neste momento trouxemos uma homenagem”, disse Santiago.

A PMMG postou o registro nas redes sociais. Confira:

Entenda a polêmica

Desde que Zé Neto (da dupla com Cristiano) resolveu criticar a tatuagem íntima de Anitta e a existência da Lei Rouanet (saiba mais aqui), em meado de maio, a dupla e diversos outros artistas do meio viram seus cachês investigados.

A repercussão fez com que o lucro de cantores com shows contratados por prefeituras em todo o país passasse a ser investigado - principalmente por Ministérios Públicos de diversos estados. Gusttavo Lima, por exemplo, está tendo diversos contratos averiguados, como no Rio de Janeiro, em Roraima - entenda aqui - e em Minas Gerais - leia aqui.

Na última segunda-feira (31), o cantor fez uma live em sua conta no Instagram para dar sua versão dos fatos aos seus fãs. Nela, destacou que não entende o motivo de tanta perseguição, mas que não deixará de cobrar o real valor de seu cachê, mesmo que a fonte proveniente seja uma prefeitura - saiba mais aqui.

Turnê de Gusttavo Lima

Atualmente, Gusttavo Lima está em turnê para divulgar as músicas de seu último álbum “Buteco in Boston”. O disco de Gusttavo Lima conta com 20 faixas e participação de nomes como Dendelzinho e o americano Prince Royce.

O álbum foi lançado no fim do ano passado. “Ficha Limpa” e “Nota de Repúdio” estão entre as faixas mais ouvidas do disco.

“Buteco in Boston” foi gravado em agosto de 2021, no campo do Aeroporto de Fitchburg. A estrutura montada para o espetáculo foi a maior já feita para um brasileiro nos Estados Unidos.

