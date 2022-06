Em meio à polêmica com Piqué, Shakira celebra nova marca atingida no Spotify Reprodução - Instagram

Enquanto o foco principal do mundo tem sido com relação à suposta traição de Gerard Piqué com sua esposa, a cantora colombiana, Shakira, a artista mantém o silêncio sobre o tema e utilizou hoje (2) suas redes sociais para celebrar um novo marco: ela superou 1 bilhão de streams da música Hips Don’t Lie (ft. Wyclef Jean) no Spotify.

Com a nova marca, a canção de Shakira entra para o Billions Club, que traz uma lista diversa incluindo artistas como: Olivia Rodrigo, Bruno Mars e Danny Ocean.

Em sua conta do Instagram, a artista colombiana fez uma publicação em que agradeceu o número atingido na plataforma. Confira a seguir o post. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Lançada em 2005, “Hips Don’t Lie” é interpretada por Shakira e Wyclef Jean e tem como compositores: Jerry Duplessis, Latavia Parker, Luis Diaz, Omar Alfanno,Shakira Mebarak e Wyclef Jean. Veja um trechinho da música a seguir.

Esta é a mulher com quem Gerard Piqué teria traído Shakira

O mundo foi surpreendido ontem (1) pela notícia de que a cantora Shakira estaria se separando de seu ex-esposo, Gerard Piqué, após supostamente o jogador trair a artista colombiana. A novidade foi compartilhada por um jornal espanhol.

Segundo revelado pelo portal de notícias Nueva Mujer, Piqué estaria morando em um apartamento da época que era solteiro e que fica localizado na cidade espanhola de Barcelona.

Vale lembrar que a cantora e o jogador estavam juntos há 12 anos e que há 10 estavam casados.

