Disputa entre Johnny Depp e Amber Heard bate recorde de Marília Mendonça no YouTube

Disputa judicial entre Johnny Depp e Amber Heard rendeu recorde no Youtube (AP)

O veredito da batalha judicial entre o ex-casal Johnny Depp e Amber Heard, que terminou na quarta-feira (1º) após seis longas semanas, rendeu um recorde de audiência no YouTube. O topo do ranking era ocupado por uma live da cantora Marília Mendonça, que reuniu, simultaneamente, 3,3 milhões de usuários ainda durante o início da pandemia. Mas o resultado da disputa entre os atores acabou sendo ainda mais atrativa, reunindo 3,5 milhões de espectadores.

A live da cantora sertaneja, que morreu em um acidente de avião, teve mais de 3 horas de duração em abril de 2020. Já a transmissão do veredito da disputa judicial entre os atores no canal “Law&Crime Network” durou apenas 10 minutos.

O júri que acompanhou o ex-casal de atores revelou sua decisão na tarde de quarta-feira. Somente a atriz de “Aquaman 2″ estava presente, uma vez que seu ex-esposo se encontrava no Reino Unido.

Diretamente da corte americana, o veredito anunciado foi o de que Depp venceu a batalha. Os jurados concederam a ele o recebimento de uma indenização de $ 15 milhões de dólares em danos morais e à Amber Heard $ 2 milhões.

O ator processou a ex-esposa por difamação em um editorial de 2018, que ela escreveu para o “The Washington Post”, no qual se descreveu como uma “figura pública que representa abuso doméstico”. Embora Depp não tenha sido citado no artigo, ele afirma que isso lhe custou papéis lucrativos no cinema. Os dois se conheceram em 2009 e se casaram de 2015 a 2016.

‘Decepção’

Em um comunicado postado no Instagram após a decisão judicial, Amber escreveu: “Não tenho palavras para a decepção que sinto. Estou com o coração partido que a montanha de evidências ainda não foi suficiente para enfrentar o poder e a influência desproporcional do meu ex-marido”.

“Estou ainda mais desapontada com o que esse veredicto significa para outras mulheres. É um retrocesso. Atrasa o relógio para uma época em que uma mulher que se manifestou e se manifestou poderia ser envergonhada e humilhada publicamente. Retrata a ideia de que a violência contra as mulheres deve ser levada a sério”, continuou a atriz.

“Acredito que os advogados de Johnny conseguiram fazer com que o júri ignorasse a questão-chave da liberdade de expressão e ignorasse evidências tão conclusivas de que vencemos no Reino Unido. Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste porque pareço ter perdido um direito que pensava ter como americana – de falar livre e abertamente”, concluiu Amber Heard.

Durante o extenso processo judicial, tanto Depp quanto Heard testemunharam duas vezes. O júri também ouviu gravações extensas que os advogados disseram exibir comportamento violento e viram mensagens de texto, inclusive entre Depp e o ator Paul Bettany, que discutiam o uso de substâncias e continham linguagem obscena. A supermodelo Kate Moss também apareceu via link de vídeo, aumentando o espetáculo enquanto as câmeras de transmissão no tribunal capturavam.

Morte de Marília Mendonça

A cantora Marília Mendonça morreu no início de novembro do ano passado. Ela estava em uma avião, acompanhada de outras quatro pessoas, quando a aeronave falhou e caiu em Piedade de Caratinga, cidade de Minas Gerais.

Live da Marília Mendonça era até então a mais vista no Youtube Reprodução

Ela tinha 26 anos e deixou o filho Leo, que fez dois anos em dezembro. A tragédia abalou todo o país, ultrapassando fronteiras de quaisquer gêneros musicais.

De acordo com informações do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a sertaneja deixou 324 músicas e 391 gravações dela, e de parceiros, cadastradas.

Desde sua morte, diversas parcerias inéditas vêm sendo lançadas, de parceiros de gênero - como Lucas Lucco - a artistas internacionais - como Dulce María.

