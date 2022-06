Danilo Gentili critica Luísa Sonza: ‘Ganha dinheiro mostrando o rabo’

O apresentador Danilo Gentili voltou a causar polêmica, desta vez por criticar a cantora Luísa Sonza. Na noite de quarta-feira passada (1º), ele participou do “Planeta Podcast” e disse que a loira só é conhecida por se “relacionar com um famoso” e “rebolar de fio-dental”.

O assunto entrou em pauta quando Danilo lembrou de uma conversa que teve com os humoristas Oscar Filho e Diogo Portugal. “É uma hipocrisia gigantesca! Estávamos falando da Luísa Sonza, ai eu peguei e falei: ‘Quem é Luísa Sonza?’, uma mulher que ficou famosa porque namorou com um homem famoso e que fica com um discurso de que não pode ficar objetificando mulher, mas só é famosa porque fica rebolando de fio dental! Olha o tamanho dessa esquizofrenia que eu estou descrevendo aqui: ela ganha dinheiro mostrando o rabo e rebolando! Só que ela diz que isso não pode ser feito, porque é objetificar a mulher”, disparou.

As críticas não pararam por aí: “A menina diz que não é pra objetificar a mulher, que a mulher tem que ser reconhecida pelo talento, Aí ela canta, mas rebola pelada para todo mundo e faz ela rebolar pelada ser notícia. Ai se você aponta hipocrisia, [eles falam]: ‘Não é, meus corpo minhas regras’”.

Essa não é a primeira vez que Danilo Gentili “bate de frente” com Luísa Sonza. No ano passado, ele chegou a dizer que “mostrar a bunda qualquer uma mostra. O ser foda é que é difícil”. Na ocasião, citou Anitta como um exemplo. “Ela venceu por ela mesmo, sem precisar da projeção do namorado ou marido.”

Reação da web

Nas redes sociais, muitos usuários se manifestaram contra a fala de Danilo Gentili sobre Luísa Sonza. Confira algumas das menções:

A bunda da Luísa é mais relevante que a carreira do Danilo Gentili. — Sophia Barclay (@Barcllay) June 2, 2022

tenho a impressão que esse bosta do danilo gentili tem um amor platônico doentio pela luísa, não tira o nome dela da boca né babaca? 🖕🏼 — nadine (@backtolifeen) June 2, 2022

Acho incrível como a raba da Luisa Sonza e o fiofó da Anitta seguem produzindo um efeito borboleta na ala masculina tóxica. Imagino o quão frágil e volátil deve ser o ego do Danilo Gentili, Zé Neto e Gusttavo Lima a ponto de ficarem falando mal gratuitamente de mulheres — 𝐶𝑎𝑟𝑜𝑙 🦋 (@CarolineCCacela) June 2, 2022

Eu tava assistindo o vídeo do Danilo Gentili atacando a Luisa de graça, só me faz perceber mesmo que esses macho não suporta ver mulher no topo, bando de sem noção, as mulheres quietas fazendo o trabalho delas e esses bosta abrindo a boca — Lahila (@LahilaMartins) June 2, 2022

