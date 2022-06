Da fama à exclusão nas redes sociais: conheça a sósia de Jade Picon

Alice Sales ganhou fama depois que internautas notaram sua semelhança com a influenciadora digital e ex-BBB Jade Picon. A também influencer e fotógrafa de 24 anos, porém, foi do céu ao inferno ao ter seu perfil excluído.

As fotos da jovem viralizaram no final do mês de maio. Como resultado, ela ganhou mais de 50 mil seguidores no Instagram. Trabalhos surgiram, além de muitas mensagens de carinho, como revelou Alice em entrevista para a “Quem”.

“Não era exatamente um sonho ficar famosa, porque nunca imaginei que seria possível isso acontecer, mas agora confesso que estou amando tudo isso”, disse.

No entanto, alguns fãs de Jade Picon não gostaram do sucesso repentino de Alice. Assim, ela acabou recebendo também muitas mensagens de ódio e teve sua conta na rede social derrubada.

“Fui de 42 mil para 110 mil seguidores, mas o Instagram desativou minha conta, me acusando de fingir ser outra pessoa, sendo que nunca postei foto ou usei o nome de ninguém. Tive que criar outra e estou agora com 19 mil”, lamentou Alice à “Quem”.

A sósia explicou que acredita que fãs de Jade com raiva denunciaram a conta, já que estava recebendo muitos haters nos comentários das páginas que a divulgavam. “Pessoas dizendo que eu sou forçada, sem personalidade, até mesmo de preconceito por causa das minhas tatuagens, dizendo que sou da favela”, completou.

Semelhança antiga

Ainda segundo a “Quem”, Alice começou a ser chamada de sósia de Jade Picon em 2019, quando adotou as lentes de contato azuis.

Sósia de Jade Picon ganhou fama nas redes sociais Instagram (Reprodução)

“Nessa época eu nem a conhecia. Só fui conhecer quando as pessoas a marcaram em minha foto. Fiquei feliz, porque a achei linda”, revelou.

Por fim, Alice disse que Jade não chegou a se pronunciar ou a entrar em contato. Ela não descartou, porém, a oportunidade de conhecê-la pessoalmente.

