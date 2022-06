Carlinhos Maia mostra recuperação após lipo e lamenta roubo milionário: ‘Devastado’

O influenciador Carlinhos Maia, de 30 anos, se recupera em casa de uma cirurgia de lipoaspiração. Em postagens no seu Instagram, na quarta-feira (1º), ele mostrou aos seus seguidores que ainda se movimenta com dificuldades, mas destacou que o procedimento foi um sucesso. Ele também falou sobre o roubo milionário do qual foi vítima ao ter seu apartamento invadido, em Maceió (AL). “Estou devastado”.

Inicialmente Carlinhos postou um vídeo falando que precisa de ajuda para levantar e anda com dificuldades após a lipoaspiração. “Pelo menos essa cinta está me fazendo rir!!!”, disse ele, que brincou ao se levantar, imitando uma bailarina.

“Se você está vendo esse vídeo é porque correu tudo bem e a cirurgia foi um sucesso. Sim, fiz uma lipo. Sempre disse que jamais faria... Malho desde os 16 anos e essa barriga sempre me incomodou. A fia da peste (sic) nunca me largou e eu sou vaidoso, mas sempre tive medo”, relatou ele.

Em seguida, o influenciador falou sobre a invasão a sua casa: “Estou devastado. A vida toda nunca tive dinheiro e nunca precisei fazer isso! Não sei o que dizer. Devastado. Meu lar”, afirmou.

Carlinhos destacou, ainda, que o roubo é devidamente investigado pela polícia. “Na noite de ontem arrombaram a porta do meu apartamento em Maceió. Levaram relógios - inclusive o último que acabei de comprar -, levaram meu cofre com minhas joias. As autoridades já foram acionadas”, concluiu ele.

Roubo milionário

Um roubo milionário aconteceu no apartamento do influenciador Carlinhos Maia, em Maceió. Na ocasião, o imóvel estava vazio e a maior suspeita é que o crime foi arquitetado por alguém próximo.

De acordo com a coluna do Léo Dias no Metrópoles, o alarme de invasão foi acionado, mas alguém ligoiu para a ronda do condomínio e mandou que ela voltasse, pois tudo estava bem.

Lucas Guimarães, marido de Carlinhos disse: “Tá muito estranho, foi alguém de dentro”, desabafou. Os criminosos levaram o equivalente a cerca de R$ 5 milhões.

O edifício em questão é considerado de alto padrão, construído pela empresa Ritz. Segundo o site oficial, os apartamentos de até 400 m² contam com um sistema de “inteligência artificial e automação”, que memoriza os hábitos de seus moradores.

LEIA TAMBÉM:

Shakira pede separação de Piqué após descobrir traição, diz jornal espanhol