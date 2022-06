‘Cara e Coragem’: Sem saber que são irmãs, Pat e Lou u ficam unidas durante briga

Sem desconfiar que Lou (Vitória Bohn) é sua meia irmã, Pat (Paola Oliveira) vai se aproximar da personagem da novela “Cara e Coragem” de um jeito inesperado.

Nos próximos capítulos da novela da Globo, a protagonista será chamada para gravar um comercial para a TV, onde acaba encontrando Lou. Durante o trabalho, as duas acabam ficando muito tempo juntas e um match será dado nesta relação.

Prevista para ir ao ar no sábado (04), a cena traz Pat, que está junto com Kaká Bezerra (Kaysar Dadour), atuando como dublê de ação na filmagem de uma luta e Lou liderando o grupo que se apresenta com a dança vertical, que deve evoluir pelos ares com a coreografia criada especialmente para a ocasião.

Pat ( Paolla Oliveira ) e Lou ( Vitória Bohn ) nas gravações da novela "Cara e Coragem" (Fábio Rocha/Globo)

Durante os intervalos das gravações, Pat reconhece Lou, que aproveita para saber mais sobre a dublê, que nem imagina que a jovem é filha de Joca (Leopoldo Pacheco) e sua meia irmã.

Um dos momentos mais marcantes do capítulo de “Cara e Coragem” é quando Lou começa a reivindicar seus direitos e de suas colegas com a produção do comercial, que não cumpre uma cláusula da prestação de serviço. Na cena, a bailarina discute com Batata (Diogo Savala), assistente de Armandinho (Rodrigo Fagundes), e garante que o cachê não foi o combinado.

A briga chama a atenção de Pat, que observa a movimentação de longe e tenta tomar conhecimento do assunto. Ao saber do ocorrido, ela defende Lou e as outras meninas contratadas. Neste momento, a dublê pressiona Batata a cumprir a palavra e a questão financeira é resolvida. Lou fica grata a Pat e comemora o apoio da meia irmã.

Pat (Paolla Oliveira) e Kaká (Kaysar Dadour) com os figurinos e prontos para ensaiar e Armandinho (Rodrigo Fagundes) procura os dois para conversar (Fábio Rocha/Globo)

No final da gravação, a parceira de Moa (Marcelo Serrado) ainda dá carona para Lou sem imaginar que a jovem é sua irmã caçula. Ao deixar Lou na companhia de dança, Pat resolve entrar para carregar o celular e aproveita para conhecer o espaço. Olívia fica em choque ao ver a dublê na área e mais ainda ao notar a intimidade entre a filha e Pat.

Escrita por Claudia Souto, a novela “Cara e Coragem” é exibida de segunda-feira a sábado, na faixa das 19 horas, na Globo.

