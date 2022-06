Apaixonada, Sasha Meneghel compartilha nas redes sociais marido fazendo faxina

A modelo Sasha Meneghel expôs um momento íntimo de sua família na última quarta-feira (1º). Em seus stories no Instagram, ela publicou um vídeo em que mostra seu marido, o cantor gospel João Figueiredo, fazendo faxina.

Tudo começou quando a filha da apresentadora Xuxa Meneghel abriu uma caixinha de pergunta. Acabou, contudo, sendo surpreendida pelo próprio esposo, que quis saber se Sasha se casaria com ele novamente.

“Sim, sim e sim. Todos os dias da minha vida”, escreveu ela, apaixonada. Para acompanhar a resposta, adicionou o vídeo em que João aparece cantando com o aspirador de pó em mãos.

Mais tarde, Sasha deixou um conselho para uma de suas fãs, que pediu dicas sobre o melhor destino para a lua de mel. “Acho que precisa ser a sua cara, encontrar o lugar dos seus sonhos”, disse a filha da eterna Rainha dos Baixinhos.

Sasha e João são casados há um ano e fizeram uma viagem às Ilhas Maldivas para comemorar as bodas. A loira publicou um vídeo no início da semana em que deixa transparecer o clima romântico do casal. Na legenda, ela escreveu: “Últimos dias. Que lugar especial”.

Destaque para o feed

Ainda ontem, Sasha publicou em seu feed no Instagram uma sequência de fotos usando um look básico - jeans e regata branca. Na última imagem, ela levantou a blusa, deixando a barriga de fora.

Os seguidores elogiaram a modelo: “Ai que linda”, “Deusa” e “Maravilhosa sempre” foram alguns dos comentários.

O amado, claro, também se pronunciou no post: “Se nascer alguém mais gata, vai ser nossa filha. Mas por enquanto só você”, escreveu João.

