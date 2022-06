Anitta fala sobre a inauguração de sua estátua de cera no Madame Tussauds: ‘Me sinto fazendo história’

Em agosto do ano passado, Anitta foi convidada para receber uma estátua sua em tamanho real no museu Madame Tussauds, em Nova York. O museu é conhecido por suas diversas estátuas de famosos espalhados em diversas cidades do mundo, com a sede em Londres.

Anitta foi a primeira cantora brasileira a receber uma estátua do museu, que foi inaugurada em Nova York nesta quinta-feira (2). Em entrevista à CNN Brasil, a cantora falou da importância de ser representada pelo Madame Tussauds.

“Eu me sinto importante, me sinto realmente fazendo história. A gente só tem cinco brasileiros nesse museu. O Pelé, Neymar, Gisele Bündchen, Adriana Lima e Alessandra Ambrosio. As três super top models brasileiras. Eu sou a primeira cantora. A primeira pessoa da música do Brasil a estar aqui e para mim isso aqui representa muito, de verdade”, disse Anitta à CNN Brasil.

A estátua da artista se encontra posicionada ao lado de grandes nomes da música internacional, como Michael Jackson, Elvis Presley e Johnny Cash.

“Eu sempre quis, eu falei aqui em inglês, a minha vontade quando eu decidi ser cantora. Sempre falei ‘pra’ minha mãe que eu ia ser famosa e conhecida e não sei o que, mas depois que eu comecei a cantar eu queria um propósito para mudar o mundo”, afirmou a cantora.

Detalhes sobre a estátua de cera

A estátua de Anitta possui o mesmo figurino da cantora, utilizado por ela em sua apresentação no Rock in Rio 2019. O objeto de cera, que durou cerca de seis meses para ficar pronto, foi confeccionado por 20 artistas e se encontra com um cropped branco escrito ‘Garota do Rio’, em homenagem à sua música ‘Girl From Rio’ e origem do estado brasileiro.

“Quero mudar o país, quero mudar a vida das pessoas e aí quando eu vejo isso eu sinto que realmente não é só você ter uma estátua aqui no museu. É que aqui só estão pessoas que marcaram a história de alguma maneira e para mim isso é genial. E eu acho que como brasileiro, os brasileiros adoram vir para cá, meus amigos já vieram, eles adoram vir pro museu Madame Tussauds. Aí você vê um brasileiro. Dá aquela sensação de aquele patriotismo, aquela coisa de Brasil. Fico muito feliz de ser essa bandeira ambulante. Eu estou amando”, declarou Anitta à CNN Brasil.

No evento do Coachella deste ano, na Califórnia, Anitta levou o Brasil para os palcos através de suas músicas e performance. Sua apresentação conteve diversas referências brasileiras e contou com a abertura do rapper norte-americano Snoop Dogg.

Com o cenário das favelas do Rio de Janeiro, a artista chamou a atenção da imprensa internacional e foi considerada como uma das melhores performances do evento em 2022.