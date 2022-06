Tiago Piquilo fala sobre cirurgia para aumentar volume do pênis: ‘Tenho vergonha de mostrar’

O cantor sertanejo Tiago Piquilo falou sobre o resultado da cirurgia íntima que fez para aumentar o volume do pênis. Em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”, ele falou que optou pelo procedimento por “satisfação pessoal”, mas ressaltou que ainda tem “vergonha de mostrar” o resultado.

“Eu tenho vergonha de mostrar. Eu falo do assunto, mas nenhum irmão meu viu, ninguém da família, a única pessoa que viu é a pessoa que se relaciona comigo mesmo”, disse ele.

O cantor contou que tomou conhecimento desse tipo de intervenção cirúrgica durante conversa em uma roda de amigos e, depois, se inteirou sobre o assunto.

“Eu fui entender isso e falei: ‘Doutor, vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma engordadinha na criança’. Eu dei uma engordadinha, foi a única coisa que eu fiz. Tirei gordura da barriga [para aumentar o volume do pênis]”, declarou.

O cantor explicou que, embora seja possível aumentar o tamanho do genital, ele não mexeu no comprimento. “Existe um limite. Não é do jeito que você quer, aumentar o tamanho que você deseja”, destacou o sertanejo, ressaltando que a cirurgia “pode influenciar positivamente”, já que a pessoa passa a se sentir melhor com seu órgão genital.

Tiago passou pela cirurgia para aumentar o volume do pênis, chamada faloplastia, em julho do ano passado. Mas ele revelou que já fez outros procedimentos estéticos, como rinoplastia, lipoaspiração e transplante capilar.

