Tatuador diz que não queria fama por ânus de Anitta; saiba quem é ele

Lucas Maffei, gaúcho, de 32 anos, residente do Rio de Janeiro, ficou conhecido por suas tatuagens realizadas na ‘Girl From Rio’. O artista falou sobre o motivo de não ter exposto antes sua autoria pelas tatuagens nas partes íntimas da cantora do hit ‘Envolver’. “Não queria ser conhecido como o tatuador do c* de Anitta”, disse ele. Informações são do portal UOL – Splash.

“Anitta chegou até mim por meio de um amigo da minha esposa. Ela mandou mensagem no Instagram perguntando se eu poderia fazer alguns retoques em tatuagens pequenas que ela já tinha. Montamos um estúdio na casa dela, e lá, na hora, surgiu a ideia de tatuar também as partes íntimas”, declarou Maffei ao colunista Lucas Pasin.

O artista atende seus clientes em um estúdio na Barra da Tijuca atualmente. Ele começou a realizar tatuagens há cinco anos enquanto morava em Sidney, na Austrália. Profissionalmente, Lucas tatua há três anos.

“Desenhava, fazia uns quadros e amigos começaram a me incentivar. Deram um kit de tatuagem no meu aniversário e eu iniciei na brincadeira. Sou autodidata, sei até que existem cursos bacanas, mas eu aprendi vendo vídeos no YouTube”, disse ele.

De acordo com o tatuador, Anitta foi a primeira famosa a ser tatuada por ele. Após a cantora, outras celebridades solicitaram seu trabalho. “Tatuei a rapper Anaju, o skatista Luan Oliveira e a cantora Agnes Nunes. O empresário Mico Freitas, marido da Kelly Key, e o Igor [Carvalho], ex-namorado da Manu Gavassi, também já tatuaram comigo”, contou.

A fama de seu trabalho

Após as mensagens negativas recebidas por Anitta, Maffei pensou bem antes de conceder entrevistas e revelar a autoria de seu trabalho, pois temia que acontecesse o mesmo com ele.

“Não sabia se falar sobre isso era favorável ou não para mim. Quero ser conhecido pelo trabalho, pelo que eu faço, não pelo c*. Sabemos que existem muitos comentários sobre esse assunto e muitos não são tão legais”, disse.

Após revelar sua identidade, o artista espera receber uma visibilidade positiva sobre sua arte de tatuar. Lucas foi questionado sobre o valor de suas tatuagens e explicou o processo.

“Depois que eu fiz essa tatuagem na Anitta ninguém me pediu mais para fazer outra igual. Só agora, depois que falei sobre, estão surgindo algumas mensagens. Cobro um valor por hora, dificuldade e pelo detalhe. Uma tatuagem igual a de Anitta sai em torno de R$ 500″, explicou.