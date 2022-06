Sessão da Tarde: Gravação de ‘Tudo e Todas as Coisas’ quase terminou em tragédia

A TV Globo exibe na “Sessão da Tarde” desta quarta-feira (1) o filme “Tudo e Todas as Coisas″, lançado em 2017. O longa é estrelado por Amandla Stenberg (”Jogos Vorazes”) e Nick Robinson (”Com Amor, Simon”).

A história segue Maddie (Stenberg), uma garota que nunca saiu de casa por conta da Síndrome da Imunodeficiência Combinada, uma doença que a deixa extremamente vulnerável ao mundo exterior. Ela é cuidada com carinho pela mãe, que é médica.

Prestes a fazer 18 anos, ela conhece um novo vizinho, Olly (Robinson), e acaba se apaixonando por ele. Contudo, eles não podem se tocar.

Confira quatro curiosidades sobre o filme, segundo o IMDb:

Filmagens quase terminaram em tragédia

A história se passa no Havaí, mas o filme foi gravado no México, próximo à região de Punta Cana - famoso destino turístico. Contudo, uma tempestade forte interrompeu o cronograma de gravações. No dia, eles estavam gravando uma cena embaixo d’água, mas não conseguiram voltar para terra firme antes do início da tempestade. A equipe precisou ficar quase 1h dentro de um barco, esperando passar.

Diferenças com o livro

“Tudo e Todas as Coisas″ é inspirado na obra de mesmo nome da escritora jamaicana Nicola Yoon. Uma grande diferença entre o filme e o livro é a forma como Olly é retratado: enquanto a obra audiovisual dá uma pincelada no personagem, a história original se aprofunda mais na vida de Olly e sua personalidade.

Outro ponto é que o Olly dos livros tem cabeça raspada, olhos azuis e pele morena - descrita como cor de oliva. Já no filme o ator que o interpreta, Nick Robinson, tem cabelo na altura dos ombros, olhos castanhos e pele branca. O Olly do livro só tem cabelo mais comprido ao final da história, quando se reúne com Maddy pela primeira vez.

Referência ao pintor Edward Hopper

Em uma cena, um astronauta está sentado em um banquinho de uma lanchonete criada por Maddy. A sequência faz referência à uma pintura famosa do artista americano Edward Hopper, “Nighthawks”, de 1942.

Telefone especial

Quando Olly e Maddy trocam números de telefone pela primeira vez, é possível notar que os últimos quatro dígitos são 0117. Isso seria o equivalente a digitar “Olly” no teclado alfanumérico.

