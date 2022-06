Se você gosta de ‘Stranger Things’, vai gostar dessas outras séries também

‘Eu não estou bem com isso’ Foto: Divulgação Netflix

Para os que cresceram nos anos 80, ‘Stranger Things’ é como reviver todos os clássicos daquela época, especialmente os filmes de horror sobrenatural. Quando foi lançada em 2016, instantaneamente se tornou um sucesso entre fãs de todas as idades. A série tem tantos pequenos detalhes que acabam por torná-la muito especial.

Um grupo de crianças fascinantes em uma aventura de adrenalina, o estilo retrô, a música, os efeitos que chamam a atenção e, sem falar nas ótimas atuações do elenco jovem.

O primeiro volume da quarta temporada chegou depois de quase três anos inteiros desde o lançamento da terceira temporada. Preparamos uma lista que conta com aventura de terror e suspense que você pode assistir, se gostar do gênero.

‘Twin Peaks’

A série de televisão original começou em 1990 e foi cancelada em 1991. Após um hiato de 25 anos, os criadores reviveram o programa em 2017 para uma terceira temporada. A trama central é o assassinato de uma garota na pequena e assustadora cidade de Twin Peaks, onde o agente especial do FBI Dale Cooper e o xerife local, Harry S. Truman investigam o caso e envolvem-se em eventos macabros.

‘Eu não estou bem com isso’

Baseada na série de quadrinhos homônima de Charles Forsman, é uma comédia em sua essência. A série tem uma visão divertida e leve de uma adolescente que desenvolve poderes telecinéticos. Enquanto gerencia suas novas habilidades, ela também precisa enfrentar as complexidades do ensino médio, emoções adolescentes, sexualidade e lidar com o recente suicídio de seu pai.

‘Dark’

A série original tem três temporadas, com um total de 26 episódios. Tudo começa com uma criança desaparecendo misteriosamente em uma pequena cidade. Acontecem mais desaparecimentos desse tipo, na verdade em famílias diferentes que encontram histórias de desaparecidos também em outras épocas. Portanto, essa série é um quebra-cabeça e tanto.

‘Zone Blanche (Black Spot)’

Como a cidade de Hawkins, a série se passa em uma pequena cidade isolada, que se torna a premissa da história. Narra a investigação de um promotor que chega à cidade depois uma alta taxa de homicídios repentina. O promotor logo descobre que as florestas que circundam a cidade estão cheias de segredos obscuros.