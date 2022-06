Sabrina Sato mostra filha Zoe indo para escola com look de inverno e encanta seguidores

Frio? Não para Zoe: a filha de Sabrina Sato apareceu em uma foto da apresentadora com um look bem quentinho para os dias de inverno na escola.

O clique em família foi postado na conta oficial de Sabrina no Instagram, com a filha Zoe, o esposo Duda Nagle e a cachorrinha Coco.

“Bom dia cheio de amor antes da escola. E como vocês podem ver as mais animadas são Coco e Zoines, Duda não sente frio e eu vou levar a ZoZo descabelada mesmo”, escreveu ela na legenda.

A pequena foi estudar cheia de estilo: meia calça, saia de tule, casaco e touca com orelhinhas. Zoe encantou os seguidores de Sabrina, de famosos a anônimos, que se derreteram em elogios.

“A Zoe tá linda demais”, comentou a apresentadora e colega de trabalho Dani Calabresa. “Lindos demais”, elogiou a atriz Ana Hikari. “Patrulha canina, patrulha canina! Só vejo o Chase - como elas amam, né?”, observou a jornalista Joana Dale.

“Eita família linda, cheia de luz! Zoe te amo”, declarou outra seguidora.

Novo reality show

Sabrina Sato ganhou, recentemente, um reality show no GNT, “Desapegue se for Capaz”.

Na atração, os participantes recebem uma transformação em suas vidas, através da reorganização das suas próprias casas, unindo decoração, arrumação e sustentabilidade. A primeira temporada terá 10 episódios, com exibição semanal.

“Vocês sabem que eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, mas vocês vão ficar chocados com a quantidade de coisa que a gente acumula em casa sem se dar conta! Vamos reorganizar e transformar não só a casa, mas a vida de cada família”, declarou Sabrina, ao comemorar o início do reality, em maio.

A apresentadora também faz parte da bancada do programa “Saia Justa”, no mesmo canal.

