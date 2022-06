Rainha passa susto em viagem para Londres e tem voo atrasado

O avião da Rainha Elizabeth II foi forçado a abortar o pouso em Londres na noite na última terça-feira, 31. A monarca do Reino Unido estava viajando de sua residência em Balmoral, na Escócia, para o Castelo de Windsor, onde atualmente reside. A viagem é o retorno da Rainha para a Inglaterra para participar das comemorações do Jubileu de Platina, que acontecem de 2 a 5 de junho.

Segundo o The Sun, o jatinho da Rainha foi impedido de pousar na base da força aérea da RAF Northolt por conta de uma forte tempestade. O piloto então precisou esperar cerca de 15 minutos para tentar novo pouso, tendo tido sucesso na última tentativa.

O Palácio de Buckingham confirmou o atraso do voo: “O voo da rainha atrasou devido a uma tempestade com raios, todos os procedimentos corretos foram seguidos e não houve preocupações de segurança”, disse um porta-voz do Palácio de Buckingham à agência.

Fato é que a Rainha conseguiu chegar ao Castelo de Windsor e se prepara para uma semana cheia de festividades para marcar seu reinado de 70 anos. O Jubileu de Platina começará com o tradicional desfile “Trooping the Colour” na quinta-feira, 2.

É esperado que a Rainha apareça na varanda do Palácio de Buckingham ao lado de outros membros seniores da família real, embora sua aparição ainda não tenha sido confirmada.

No sábado, 4, o mega show Platinum Party At The Palace acontece no Palácio de Buckingham e durará cerca de duas horas e meia. Alicia Keys, Hans Zimmer, Rod Stewart e Duran Duran são apenas alguns dos nomes icônicos esperados. Elton John também participará, embora sua performance seja pré-gravada, pois ele está em turnê pela Europa.