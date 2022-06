Pelos da Gretchen: ‘hormônios em excesso causam características masculinas’

Bombou nas redes sociais nesta terça-feira o post feito pela cantora Gretchen, 63 anos, onde ela exibe seu peito peludo e com os pelos descoloridos e tira onda das críticas feitas pelos internautas.

Na postagem, Gretchen diz que seus pelos são seu charme e garante que todo o corpo é peludo, fruto do uso de testosterona (hormônio masculino) para melhorar sua libido. “Porque meu marido é novo, meu amor, 12 anos mais novo do que eu. E ele precisa de mim cheia de libido”, esclareceu.

“Até a bunda tem pelo, loirinho...”,esclareceu a Rainha do Bumbum a seus seguidores, mostrando as imagens de várias partes do seu corpo. O único lugar depilado, segundo Gretchen, é sua “menina”.

Especialistas comentam que o excesso de pelo é uma característica exclusiva do sexo masculina, e em mulheres deve-se ao uso exagerado de hormônio masculino com a finalidade de ganho de massa muscular e aumento da libido. Esse efeito é conseguido com uso de anabolizantes e com implantes que liberam hormônio no organismo da mulher, o chamado chip da beleza, que é diferente da reposição hormonal feminina.

Além do aumento da quantidade de pelos por todo o corpo, advertem, os tratamentos com excesso de testosterona causam alteração da voz (fica mais grave) e a hipertrofia do clitóris.

Apesar dos riscos e das críticas, Gretchen mostrou que não está muito interessada na opinião dos outros e gravou um vídeo para seu Instagram onde aparece ‘tirando onda’ com os haters ao som do hit “Acorda, Pedrinho”, do grupo jovem Dionísio. Veja abaixo:

“Vou continuar tomando testosterona, sim, vou ficar cheia de pelos, sim, vou tingir eles de loirinho, sim, e vou ficar gostosa, sim”, concluiu a Rainha do Bumbum em sua postagem.