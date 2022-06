‘Pantanal’: Guta encontra cobra gigante durante sexo e vira assunto na web

No capítulo desta terça-feira (31) do remake da novela “Pantanal”, Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto) resolveram aproveitar que Juma (Alanis Guillen) está morando fora da tapera para conversar sobre o futuro da relação deles, mas acabaram se entregando ao romance.

Quem assistiu a novela da Globo, viu que o casal entregou um momento muito apimentado. No entato, os jovens acabaram sendo surpreendidos por uma sucuri durante o sexo e Guta acabou ficando apavorada: “Enorme”, dispara a engenheira, em pânico, para o peão.

Beijo de Tadeu e Guta em "Pantanal" movimenta a web (Reprodução/Globo)

Na cena, Tadeu (José Loreto) pergunta para a amada: “Onde é que você vai com isso?”, que estava com medo do bicho ser o Velho do Rio (Osmar Prado) em forma de sucuri.

A filha de do fazendeiro Tenório (Murilo Benício) responde: “Dar um jeito nela antes que ela nos mate!”, afirma a jovem, que estava determinada a exterminar a cobra.

Os fãs do remake também ficaram impressionados com o beijo de Guta (Julia Dalavia) e Tadeu (José Loreto), que acabou gerando muitos comentários nas redes sociais.

Em "Pantanal", Tadeu e Guta fazem sexo (Reprodução/Globo)

Segundo José Loreto, a cena foi uma das mais quentes da trama de Bruno Luperi: “O que os une é algo mais ‘caliente’, o fogo que eles têm. Serão muitas cenas tórridas, uns agarrões interessantes”, disse o ator.

Por fim, o romance entre o jovem casal não passou de um date. No fim da cena, Guta (Julia Dalavia) trata o peão com indiferença após o sexo: “Espero que isso não se repita, por conta do bem e do carinho que a gente tem pelo outro”, diz, saindo de barco com o rapaz, rumo à sua fazenda.

O remake da novela “Pantanal” é desenvolvido por Bruno Luperi e baseado na obra original de Benedito Ruy Barbosa, que foi exibida na extinta TV Manchete, em 1990.

Confira abaixo algumas reações da web!

a filó falando da maria bruaca e a primeira coisa que o tadeu faz eh perguntar da guta, o último romântico #pantanal pic.twitter.com/acvUW0EhB7 — caju marruá 🐅 BRIE DAY (@abortoeIetrico) May 26, 2022

Caras o beijo técnico inexistente nesse beijo do Tadeu e da Guta KKSKSKSK Mds #pantanal — Swifpentersteintorvilie🧠 (@styles13m_m) May 19, 2022

O BRIJAO DE GUTA E TADEU SOCORROOOOOOOOOO #Pantanal pic.twitter.com/N2zJ7qbnMA — vee (@Veenyx2) May 19, 2022

Cadê o tiberio??????? O Tadeu e a Guta se pegando???? #Pantanal — 𝑯𝒐𝒑💫 (@cruelain) June 1, 2022

O Marcos Palmeira falando "guta" é muito nostálgico de quando ele era o Tadeu aaaaaaaaaaaa#pantanal — lari verstappete 🐆 (@lariverstappete) May 26, 2022

#Pantanal tadeu é mais gado da guta que os bois do pai dele tudin — Renara (@renarapenha) May 26, 2022