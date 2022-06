Mais um: Coldplay anuncia sexto show solo em São Paulo

O Coldplay anunciou, nesta quarta-feira (1º), mais um show na cidade de São Paulo. A nova chance de conseguir uma entrada será para a apresentação do dia 22 de outubro.

Essa é a primeira vez que uma mesma banda reserva seis shows da mesma turnê no Allianz Parque, estádio na zona oeste de São Paulo que costuma receber grandes apresentações musicais. O recorde anterior pertencia a Sandy e Junior, quando reservaram quatro datas para a turnê “Nossa História

Com isso, a lista de shows do Coldplay no Brasil fica assim:

10/09: Rio de Janeiro (Rock in Rio) - ESGOTADO

11/10: Rio de Janeiro (Engenhão) - ESGOTADO

12/10: Rio de Janeiro (Engenhão) - Ingressos disponíveis

15/10: São Paulo (Allianz Parque) - ESGOTADO

16/10: São Paulo (Allianz Parque) - ESGOTADO

18/10: São Paulo (Allianz Parque) - ESGOTADO

19/10: São Paulo (Allianz Parque) - ESGOTADO

21/10: São Paulo (Allianz Parque) - ESGOTADO

22/10: São Paulo (Allianz Parque) - Ingressos disponíveis

Os ingressos custam entre R$ 245 (meia-entrada na cadeira superior) a R$ 980 (inteira na pista premium). Tal qual as demais apresentações da turnê “Music Of The Spheres World Tour” no Brasil, a banda traz a cantora H.E.R. para abrir os shows.

Os ingressos começam a ser vendidos a partir desta quinta-feira (2), às 10h, para clientes do cartão Elo. Já o público geral pode adquirir entradas a partir da sexta-feira, dia 3 de junho. Elas poderão ser adquiridas através deste site.

Além dos shows no Brasil, a turnê do Coldplay na América Latina passa pelo Peru, Colômbia, Chile e Argentina. Na semana passada, a banda abriu datas extras para os três últimos países, que também já tem várias datas esgotadas.

Rock in Rio 2022

O Rock in Rio 2022 acontece nos dias 2, 3 e 4 de setembro e no fim de semana seguinte, dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. Além de Coldplay, a edição deste ano trará nomes como Guns N’ Roses, Avril Lavigne, Justin Bieber, Demi Lovato, Dua Lipa, Iron Maiden, Post Malone e Måneskin.

O dia 10 de setembro, data em que os britânicos se apresentam, foi a segunda a esgotar, após 27 minutos de venda. Além da banda, também se apresentam na Cidade do Rock no mesmo dia nomes como Camila Cabello e Bastille.

