Luisa Mell conta que fraturou o cóccix em queda ao sofrer convulsão: ‘Mas já estou melhorando’

A apresentadora Luisa Mell, de 43 anos, falou sobre a convulsão que sofreu no início do mês. Por conta da queda, ela fraturou o cóccix, osso localizado na parte inferior da coluna vertebral, e disse que ainda está em processo der recuperação.

Luisa gravou na terça-feira (31) uma participação no programa Jogo de Duplas, do canal GNT. Nos bastidores, ela falou sobre sua saúde ao “Na Telinha”.

“Estou me sentindo bem melhor. Já não estou sentindo tanta dor, não posso ainda fazer exercício, ficar muito tempo de pé e nem muito tempo sentada. Ainda tenho que fazer uma série de exames, mas já estou melhorando”, disse.

A apresentadora disse que ainda será submetida a mais exames para apurar a causa da convulsão. “Eu quebrei o cóccix por causa da convulsão, essa parte que é a mais chata da recuperação. A convulsão ainda não tem certeza (da causa), vou repetir os exames no começo da outra semana, tem vários fatores que podem causar”, revelou ela.

Luisa Mell chorou bastante ao ser internada após convulsão (Reprodução/Instagram)

A apresentadora foi internada no último dia 10 e, ao revelar a situação para seus seguidores no Instagram, ela chorou bastante e fez um desabado sobre as pressões sofridas. “Não sabem ainda o que é, mas também é muito estresse, gente. Não sei se consigo viver assim, todo mês implorando”, continuou Luisa Mell. “O Brasil inteiro me pede para eu salvar cachorro. Quando não salvo, falam que eu sou uma farsa. E quando salvo, não me ajudam... Não aguento mais”, disse ela, na época.

Após dois dias internada ela recebeu alta médica. Por enquanto, ela diz que começa a retomar a rotina, mas ainda com cautela. “Alta total demora cerca de dois meses para eu poder, dançar, pegar peso, mas estou voltando aos pouquinhos”, contou.

LEIA TAMBÉM:

Felipe Neto critica choro de Gusttavo Lima por polêmicas sobre cachês e vira alvo de ataques