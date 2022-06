Larissa Manoela renova visual; confira! ‘Amei a experiência’

Larissa Manoela mostrou em suas redes sociais uma renovação de seu visual nesta terça-feira (31). Ao postar os registros em um salão de beleza, os seguidores da atriz depositaram diversos comentários elogiando a artista.

A rede do salão de beleza havia postado uma foto da repaginada na atriz no dia 11 de maio. “Visita mais que especial que recebemos hoje no Laces Barra. A nossa loja com o pôr-do-sol mais lindo, cuidou dos cabelos de @larissamanoela que fez o Encanto da Lua Cheia”, diz o salão.

Nos comentários, Larissa Manoela revelou ter se agradado do resultado obtido. “Amei a experiência, tudo de bom!”, comentou. Os fãs da artista dispararam elogios na foto da atriz. Um deles comentou: “A coisa mais linda”. Maisa Silva também deixou um registro escrito “Gata de viver”. Confira as fotos:

Processo de aceitação

Em entrevista com a Universa nesta terça-feira (31), Larissa Manoela falou sobre aceitação e autoestima, além de ter crescido aos olhos do público.

“A melhor coisa do mundo é se olhar com amor. Quando comecei a entender que esse processo me faria melhor, percebi como é especial nascer mulher e passar por tantas mudanças significativas ao longo da vida. O autoconhecimento é libertador e nos leva para outros lugares”, disse a atriz.

Larissa também comentou sobre as críticas que lidou desde muito nova. “A partir do momento em que você dá de cara com a máxima exposição, na idade que eu tinha, é assustador. Eu era uma adolescente, mas falavam de mim como eu fosse adulta”, declarou.

“Era a forma que me vestia, falava, até o uso de salto alto foi alvo de comentários. Na minha cabeça, o tal do salto alto era uma descoberta de figurinos, principalmente do universo do teatro musical; não era uma questão de querer atropelar minhas fases. Ainda teve a questão de falarem da minha testa, dos meus namorados, algo que me machucou um pouco”, completou.