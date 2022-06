Klebber Toledo, do ‘Casamento às Cegas’, surpreende fãs com novo visual

Nesta terça-feira (31), o ator Klebber Toledo apareceu com um novo estilo em seu perfil oficial no Instagram.

Na foto, o apresentador do reality show “Casamento às Cegas Brasil”, da Netflix, apareceu com o cabelo curto e platinado. Já na legenda, ele deixou um mistério no ar: “Nada me deixa mais feliz do que contar histórias para vocês. Muita coisa boa tem acontecido na minha vida e novos personagens estão surgindo”, escreveu o ator.

É importante ressaltar que Klebber Toledo está previsto para estrear na série “Maldivas”, que traz Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Sheron Menezzes, Carol Castro, Vanessa Gerbelli e Natalia Klein no elenco principal.

Prevista para chegar ao catálogo da plataforma de streaming no dia 15 de junho, a trama tem como plano de fundo um condomínio da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que leva o nome da produção inédita.

Na série nacional, que mistura comédia e drama, os moradores do condomínio querem manter as aparências, mas escondem diversos segredos. Neste contexto, chega Liz (Bruna Marquezine), uma jovem que morava em Goiás e está curiosa para desvendar os reais motivos por trás de um suspeito incêndio que matou sua mãe, Léia (Vanessa Gerbelli).

Em busca de respostas, a personagem conhece outros personagens de “Maldivas”, como a síndica Milene (Manu Gavassi), a ex-cantora de axé e empresária Rayssa (Sheron Menezzes), a dona de casa e mãe de dois filhos Kat (Carol Castro), que encoberta as falcatruas do marido, e Verônica (Natalia Klein), vizinha e melhor amiga.

Além do elenco principal com nomes de peso, participam da produção Klebber Toledo, Romani, Samuel Melo, Guilherme Winter, Ângela Vieira, Alejandro Claveaux, entre outros atores. Dirigida por José Alvarenga e Daina Giannecchini, a série da O2 Filmes tem sete episódios.

