Jojo Todynho dá opinião sincera sobre traição: ‘Não me separo, eu fico viúva’

Nesta semana, a funkeira Jojo Todynho mandou mais um recado para o marido. Durante um momento de interação com os fãs, a famosa foi sincera ao dar sua opinião sobre traição.

Em sua conta oficial no Instagram, Jojo aplaudiu uma fã que mandou uma pergunta “direta e reta”, como ela gosta de falar: “Jojo você voltaria com seu marido depois dele ter lhe traído e vivido com a vagabunda que ele traiu você?”, perguntou a seguidora.

Ao lado do marido, o oficial do exército Lucas Souza, ela disse qual seria sua reação ao descobrir uma traição: “Ué, ele tá vivo? Eu não me separo, amor. Fico viúva”, disparou a cantora, que atualmente segue na “Dança dos Famosos”.

O questionamento veio alguns dias após Jojo Todynho e Lucas Souza celebrarem quatro meses de casamento, momento que também foi compartilhado com os seguidores da funkeira.

Em um stories, divulgado em sua conta oficial no Instagram, a cantora apareceu ao lado de alguns amigos e do marido e falou sobre a felicidade de celebrar a data: “Quantos meses? Quatro meses! Um ano e quatro meses. Dez meses de namoro e quatro meses de casados”.

Na postagem, Jojo Todynho aparece tentando morder o marido. Mas, a brincadeira entre eles acabou quando a famosa deixou Lucas com os amigos e foi assistir o remake da novela “Pantanal”: “Eu vou subir e tomar meu banho, porque o Velho do Rio está com a sucuri pronta. Juma!”, brincou Jojo Todynho. Já Lucas Souza ficou conversando com os amigos sobre o tempo em que os dois estão juntos.

Clima pesado

Na última semana, o clima pesou mais uma vez e Jojo não ficou calada após ver o seu casamento sendo motivo de boato nas redes sociais.

Em uma entrevista ao Em Off, a cantora ficou furiosa ao dar esclarecimentos sobre a polêmica de que estaria sustentando o marido, o oficial do exército Lucas Souza.

“As pessoas têm mania de desmerecer as outras por conta do poder aquisitivo. Acham que porque uma pessoa tem um poder aquisitivo menor do que a outra, só estão juntas por causa de dinheiro. Porque só existe amor de verdade se for pobre com pobre, né?”, comentou a funkeira.

A cantora fez questão de destacar que o marido trabalha e que não depende do dinheiro dela: “O cara faz duas faculdades, tem a profissão dele, mas isso não conta não. Ninguém foi se informar sobre quanto um oficial ganha, querem ter só o prazer de pisar e desmerecer. Por isso eu não dou confiança e não quero assunto com esse povo”.

